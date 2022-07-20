Колыме возместят расходы на уборку «подводного» флота

Магаданской области выделят разовую субсидию из федерального бюджета на возмещение расходов по подъему и утилизации четырех затонувших судов в 2021-2022 гг.

В соответствии с распоряжением правительства РФ от 16 июля 2022 г. № 1962 средства поступят Росморречфлоту — до 26,28 млн рублей из резервного фонда, сообщает корреспондент Fishnews. Эти деньги пойдут на возмещение расходов регионального бюджета, потраченных на подъем и удаление затонувшего флота, — согласно специальной дорожной карте. При этом учитывается уровень софинансирования расходного обязательства области в размере до 94,3%.

Росморречфлот должен в течение месяца обеспечить заключение соглашения о предоставлении ассигнований из федерального бюджета региональному, а также проконтролировать использование этих средств.

Напомним, в июне правительство опубликовало правила выделения субсидий регионам на реализацию федерального проекта «Генеральная уборка». Он в том числе предусматривает утилизацию судов, брошенных в акваториях Дальнего Востока. Для получения субсидии субъект Федерации должен направить заявку в Росморречфлот.

Такой «нормативки» ждали власти Дальневосточных регионов. В Магаданской области, прописанной в дорожной карте отдельно, уборка «подводного флота» стартовала раньше всех.

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