Ученые рассказали про «пластиковый рацион» рыб

Результаты исследований свидетельствуют: многие водные организмы способны поглощать частицы микропластика. Сегодня специалисты уже могут сказать, в каких рыбах чаще встречается этот загрязнитель.

Отдельное внимание «пластиковому рациону» рыб уделили на тематической конференции в Архангельске. Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин отметил, что исследование влияния микропластика на пищевую цепь — важный вопрос.

Докладчик привел данные зарубежных исследований: 49% рыб, взятых для анализа, содержали микропластик.

«Есть определенные особенности: чаще всего пресноводная рыба содержит микропластик. И чаще всего микропластик содержится в детритоядных рыбах, которые, как известно, в основном питаются за счет донных отложений. И меньше всего это встречается у хищных рыб», — рассказал Николай Доронин.

Пока утверждать о том, что накопление происходит по всей пищевой цепи, особенно в верхних звеньях, не приходится, заявил он со ссылкой на гидробиологов.

«Очевидно на сегодняшний день, что вынос микропластика с реками — один из важнейших транспортных путей поступления загрязнителя во все океаны. До 80% всего микропластика выносится именно с речным стоком», — отметила заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института Томского государственного университета, директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Юлия Франк.

Во время изучения таких крупных сибирских рек, как Обь и Енисей, исследователи анализируют различные виды рыб. «В зависимости от их трофического статуса и пищевых стратегий они могут по-разному потреблять и аккумулировать микропластик», — обратила внимание докладчица.

В желудочно-кишечных трактах рыб Сибири ученые нашли микропластик, который в большей части был представлен полиэтилентерефталатом, полипропиленом и полистиролом. Юлия Франк подчеркнула: обнаруженные в большом количестве волокна указывают на то, что рыбный промысел является одним из источников загрязнения микропластиком наряду со сбросами бытовых сточных вод.

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