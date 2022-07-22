Новости
Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай ДОРОНИН

Ученые рассказали про «пластиковый рацион» рыб

Результаты исследований свидетельствуют: многие водные организмы способны поглощать частицы микропластика. Сегодня специалисты уже могут сказать, в каких рыбах чаще встречается этот загрязнитель.

Отдельное внимание «пластиковому рациону» рыб уделили на тематической конференции в Архангельске. Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин отметил, что исследование влияния микропластика на пищевую цепь — важный вопрос.

Докладчик привел данные зарубежных исследований: 49% рыб, взятых для анализа, содержали микропластик.

«Есть определенные особенности: чаще всего пресноводная рыба содержит микропластик. И чаще всего микропластик содержится в детритоядных рыбах, которые, как известно, в основном питаются за счет донных отложений. И меньше всего это встречается у хищных рыб», — рассказал Николай Доронин.

Пока утверждать о том, что накопление происходит по всей пищевой цепи, особенно в верхних звеньях, не приходится, заявил он со ссылкой на гидробиологов.

«Очевидно на сегодняшний день, что вынос микропластика с реками — один из важнейших транспортных путей поступления загрязнителя во все океаны. До 80% всего микропластика выносится именно с речным стоком», — отметила заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института Томского государственного университета, директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Юлия Франк.

Во время изучения таких крупных сибирских рек, как Обь и Енисей, исследователи анализируют различные виды рыб. «В зависимости от их трофического статуса и пищевых стратегий они могут по-разному потреблять и аккумулировать микропластик», — обратила внимание докладчица.

В желудочно-кишечных трактах рыб Сибири ученые нашли микропластик, который в большей части был представлен полиэтилентерефталатом, полипропиленом и полистиролом. Юлия Франк подчеркнула: обнаруженные в большом количестве волокна указывают на то, что рыбный промысел является одним из источников загрязнения микропластиком наряду со сбросами бытовых сточных вод.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай ДОРОНИН
  • Заведующая лабораторией промышленной микробиологии Биологического института Томского государственного университета, директор Центра исследования микропластика в окружающей среде Юлия ФРАНК
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

    Член Совета Федерации

    Сергей МИТИН

    Для развития отрасли заложен мощный фундамент

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Сохранить экологию Камчатки поможет комплексная программа

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    Рынку не нужны искусственные ограничения

    Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

    Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

    Рыбаков надо воспитывать с юности

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

    Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

    Владимир ГАЛИЦЫН

    Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Бизнес хочет работать

    Все интервью

    Личное мнение

    Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото пресс-службы вуза

    Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

    Светлана ЛИСИЕНКО

    Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

    Начальник транспортного отдела компании «Нерей» Павел ШУСТИК

    Начальник транспортного отдела компании «Нерей»

    Павел ШУСТИК

    Я доставляю рыбу

    Все материалы

    Крупным планом

    В цеху «Навады»

    RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

    Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

    Морские горизонты для школьников Заполярья

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

    Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    Нужен ли рыбной отрасли порог освоения квот?

    События

    Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

    Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

    Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

    Вахта спасения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.