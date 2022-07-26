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Сейчас в Сахалинской области можно свободно и бесплатно ловить «три хвоста» горбуши в день на 50 участках побережья

«Три хвоста» горбуши ждут сахалинцев и курильчан

Сейчас в Сахалинской области можно свободно и бесплатно ловить «три хвоста» горбуши в день на 50 участках побережья, отмечает руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.

Где можно ловить

«На сегодняшний день на Сахалине и Курилах предусмотрено 54 места для бесплатной горбушовой рыбалки. Согласно правилам рыболовства, если такое место находится на промысловом участке, требуется согласие пользователя. Сейчас на 39 местах из перечня можно ловить как сетными, так и удебными орудиями лова, 11 согласованы для рыбалки только удочкой. Пока отсутствует согласование только по четырем участкам», — рассказал Fishnews Иван Радченко.

Он напомнил, что необходимо соблюдать суточную норму — три горбуши на человека, а также, что ставные сети необходимо зарегистрировать в теруправлении Росрыболовства. Разрешенная длина — 30 м, высота — 3 м. Актуальный список мест для свободной рыбалки размещен на сайте агентства.

Ведомство работает над расширением перечня: проект новых поправок в бассейновые правила рыболовства предусматривает еще одно место для добычи «трех хвостов» в Долинском городском округе. Также в агентстве считают необходимым упорядочить процесс выдачи согласований пользователей участков. Для этого будут запрошены официальные разъяснения в Росрыболовстве.

… и где нельзя

Глава агентства коснулся и конфликтов рыболовов с охранниками участков. «Были случаи, когда граждане планировали незаконную добычу лосося в местах, не предназначенных для бесплатной рыбалки, например, на реках. Охрана подходит и говорит: «Пройдите буквально 50 метров дальше от этого места и спокойно ловите горбушу». Однако специально снимались провокационные видео и отправлялись в СМИ», — отметил Иван Радченко.

Кроме того, по его словам, порой люди пользовались недостоверной информацией: ранее не согласованное с пользователем участка место для бесплатной рыбалки открывалось, но рыболовы про это не знали. «Данные могут оперативно меняться, все корректировки мы сразу отражаем на сайте, — подчеркнул руководитель ведомства. — Также мы находимся в постоянном контакте с пограничными органами, передаем им информацию обо всех изменениях по согласованию мест для рыбалки».

Агентство поучаствовало во встрече с рыбаками-любителями, которую организовала Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

«Беседа была достаточно конструктивной, мы постарались ответить на все возникающие вопросы. В первую очередь они касались, конечно, любительского лова горбуши. Думаем и дальше проводить такие мероприятия», — прокомментировал Иван Радченко.

О платной рыбалке

Собеседник Fishnews обратил внимание на проблему с участками для организации любительского рыболовства, то есть для лова по путевкам. Более 20 лет назад все доступные участки были предоставлены для промышленного рыболовства, отметил он. Раньше вопрос решали заключением дополнительного соглашения к договору на участок — предусматривали вторую цель использования, для организации любительского рыболовства. Однако теперь РЛУ можно использовать только для одной цели.

«Как мы выходим из этой ситуации. Во-первых, сегодня уже есть пять сформированных участков: четыре речных и морской. По ним осталось только провести конкурс и предоставить в пользование. Там можно будет вести любительский лов как симы, так и горбуши», — сообщил Иван Радченко.

Кроме того, добавил он, в работе находятся 10 новых участков — информацию по ним запросили у Минприроды, Росприроднадзора, Минобороны.

«Как только получим все согласования, сможем включить участки в перечень и, соответственно, тоже предоставить в пользование через конкурс», — отметил глава агентства.

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НазадМетки: лососьросрыболовствосахалин
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