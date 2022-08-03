Инвесторы пробуют свои силы в марикультуре на Курилах

Бизнес выражает готовность вкладываться в развитие марикультуры на Курилах, рассказал руководитель министерства по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко. При этом потенциальные инвесторы изучают возможность использования преференциального режима, предусмотренного для островов.

В августе Росрыболовство планирует провести электронные аукционы по закреплению рыбоводных участков в районе острова Кунашир и островов Малой Курильской гряды. Как отметил и.о. министра по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко, курильские акватории перспективны для марикультуры и инвесторы уже работают над развитием этого направления.

В островных водах можно выращивать морского ежа, ламинарию, трепанга, гребешка, перечислил собеседник Fishnews. Это востребованные на международных рынках морепродукты.

Власти Сахалинской области считают марикультуру одной из перспективных отраслей для вложений на Курилах. Об этом губернатор региона Валерий Лимаренко заявлял на сессии, которую организовали в апреле Минвостокразвития, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и областное правительство.

«Бизнес выражает готовность заниматься пополнением ресурсной базы», — рассказал Иван Радченко.

Потенциальные инвесторы, добавил он, изучают возможности нового преференциального режима, который предусмотрен для хозяйственной деятельности на Курильских островах в нынешнем году.

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