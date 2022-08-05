Интересы рыбной отрасли Сахалина и Курил будет отстаивать министерство

В Сахалинской области повысили статус ведомства, отвечающего за вопросы рыбного хозяйства: теперь это профильное министерство. Такое решение — хороший показатель важности отрасли для региона, считают в профсообществе.

Сахалинская область — рыбацкий регион, ежегодно он добывает около 600 тыс. тонн водных биоресурсов. Это третий результат по всему Дальнему Востоку, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Вполне логичен высокий статус ведомства, курирующего тематику рыбного хозяйства, полагает руководитель АРСО.

«Ранее по итогам больших парламентских слушаний по вопросам рыбной отрасли мы от депутатского корпуса обращались к правительству области с предложением о создании профильного министерства», — рассказал Максим Козлов.

Решение губернатора Валерия Лимаренко повысить статус отраслевого ведомства — показатель внимания к вопросам рыбаков, отметил собеседник Fishnews. Особенно это важно сейчас, когда обсуждается второй этап программы квот под инвестиции, напрямую затрагивающей предприятия Сахалинской области. «Нам важны, конечно, статус и возможности регионального отраслевого ведомства, поддержка правительства региона и губернатора», — сказал Максим Козлов.

Другим рыбодобывающим регионам также стоит обратить внимание на возможности создания отраслевых министерств, считает президент АРСО.

Он рассказал, что совместно с областным министерством по рыболовству предприятия активно работают по программе «Доступная рыба», направленной на обеспечение жителей островов рыбной продукцией.

Защита интересов экономики региона, повышение доступности рыбы и морепродуктов для жителей Сахалина и Курил остаются ключевыми задачами, подчеркнул, в свою очередь, и.о. министра по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

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