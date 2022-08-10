Ассоциации прокомментировали регламент для экспорта живых морепродуктов

Росрыболовство выпустило регламент по выдаче заключений на вывоз живой рыбы и морепродуктов. В случае с таким товаром очень важна скорость оформления документов, подчеркнули в Ассоциации добытчиков краба.

Федеральное агентство по рыболовству приказом от 30 июня 2022 г. № 354 утвердило административный регламент по выдаче заключений на вывоз живых рыбы и морепродуктов, являющихся объектами рыболовства. Напомним, что для экспорта такой продукции на уровне ЕАЭС установлены особые требования.

Регламент описывает порядок и устанавливает сроки оказания госуслуги по выдаче заключений. Отраслевые объединения, члены которых занимаются поставками живых морепродуктов, намерены отслеживать реализацию нового приказа — об этом руководители ассоциаций сообщили на конференции Fishnews Online.

«Мы активно участвовали в подготовке этого регламента», — рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков, добавив, что необходимо смотреть, как регламент будет выполняться и не возникнет ли в дальнейшем вопросов у предприятий.

Руководитель АДК отметил, что в случае с живыми морепродуктами очень важна скорость оформления документов. Именно для оптимизации процесса в 2020 г. функции по выдаче заключений были переданы от Росприроднадзора Росрыболовству.

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов сообщил, что АРПП отследит, как будут осуществляться поставки продукции марикультуры. В июне коллегия Евразийской экономической комиссии решила распространить на вывоз живых объектов аквакультуры разрешительный порядок, который уже действует для рыбацких уловов.

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