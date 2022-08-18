Новости
Траловый лов на Дальнем Востоке. Фото предоставлено «Океанрыбфлотом»

АДМ отмечает проблему со сроками действия разрешений на вылов

Ассоциация добытчиков минтая предложила доработать проект новых правил выдачи разрешений на вылов. АДМ обратила внимание на необходимость решения вопроса, связанного со сроками действия разрешений, — для минимизации потерь и издержек рыбаков.

В июне вышел закон об электронном рыболовном журнале и электронных промысловых билетах. В связи с этим правила оформления и выдачи разрешений на вылов планируется перевыпустить — проект соответствующего постановления правительства представил Минсельхоз.

Минэкономразвития в рамках подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия документа проводит публичные консультации. По приглашению министерства в них приняла участие Ассоциация добытчиков минтая.

«АДМ последовательно прорабатывает вопросы по усовершенствованию процедуры получения разрешений на промысел, от которой напрямую зависят результаты минтаевой путины. Мы ранее обращали внимание регулятора на необходимость внесения ясности по судам, таможенное декларирование которых проводил прошлый владелец или она осуществлялась в 90-х годах. Эти изменения были учтены. Но как в первоначальной версии проекта, так и в обновленной редакции остаются положения, которые требуют доработки», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

В отзыве АДМ отмечено: в связи с выдачей разрешений на добычу в электронном виде существенно сократятся издержки предприятий, связанные с осуществлением самой процедуры и доставкой оригиналов разрешений в район промысла (оплата доставки, ГСМ, промысловое время, упущенная выгода из-за невозможности вести добычу и другие). Однако существует ряд проблем, которые не решаются проектом постановления, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

Речь идет, например, о толковании положений о сроках действия разрешений. По мнению должностных лиц территориальных управлений Росрыболовства, разрешение является действующим в период указанных в нем сроков промысла ВБР, в остальной период оно является недействующим. На практике есть случаи, когда такое толкование создает барьеры и влечет издержки для компаний, подчеркнули в АДМ.

«Мы полагаем, что имеет место неверное отождествление понятий «срок действия разрешения» и «срок добычи ВБР». К нам поступает достаточное количество обращений от наших предприятий о проблемах, которые так или иначе связаны со сроком действия разрешений. В каждом обращении описана конкретная ситуация, но их систематизация и анализ позволяют сделать вывод о несовершенстве указанной нормы права.

Например, разрешение на добычу минтая в Северо-Охотоморской подзоне выдано до 9 апреля. Если по независящим от пользователя обстоятельствам (поломка судна, погодные условия, плохая промысловая обстановка и т.д.) судно выловит меньше заявленного в разрешении объема, то после 9 апреля оставшийся объем попросту «зависает», так как невозможно внести изменения в недействующее разрешение. Тем самым пользователь теряет возможность передать недоосвоенный объем на другое судно или освоить в другой период. Это приводит к сокращению объема производства продукции и, как следствие, потере выручки», — обратил внимание Алексей Буглак.

По его словам, к негативным последствиям также приводит фактическое аннулирование действующих разрешений при изъятии в установленном порядке или прекращении срока действия документов соответствия МКУБ.

Как следует из позиции АДМ в рамках публичных консультаций, решение проблемы со сроками действия разрешений позволит минимизировать потери и издержки предприятий. По мнению ассоциации, необходимо внести такие изменения, которые бы позволили считать разрешение действующим в течение календарного года. Соответственно, будет иметься возможность вносить в него изменения, при этом добыча (вылов) ВБР будет осуществляться согласно срокам, указанным в этом разрешении, говорится в отзыве.

«Рассчитываем, что это замечание будет учтено при доработке проекта по итогам ОРВ», — резюмировал Алексей Буглак.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: адмправительстворосрыболовство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН

Член Совета Федерации

Сергей МИТИН

Для развития отрасли заложен мощный фундамент

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Рыбаки исполняют свои обязательства и ловят рыбу

Все материалы

Интервью

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленников Сахалинской области

Максим КОЗЛОВ

Для Сахалина и Курил рыбная отрасль — жизненно важна

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

Рынку не нужны искусственные ограничения

Капитан краболова-живовоза «Атлантик» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Капитан краболова-живовоза «Атлантик»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Рыбаков надо воспитывать с юности

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Рыбаки всегда находили выход из любой трудной ситуации

Все интервью

Личное мнение

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края Татьяна МИХАЙЛОВА

Заместитель председателя Общественной палаты Камчатского края

Татьяна МИХАЙЛОВА

Мы — за широкую дискуссию

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза Светлана ЛИСИЕНКО. Фото - Ксении ГРИБОВОЙ.

Заведующая кафедрой «Промышленное рыболовство» Дальрыбвтуза

Светлана ЛИСИЕНКО

Реалии отрасли требуют комплексного подхода к подготовке управленцев

Все материалы

Крупным планом

В общем обороте рыбохозяйственной отрасли 30% занимает продукция, предназначенная для конечного потребителя.

Рыбопереработка хочет стать заметнее

В цеху «Навады»

RMPG — Навада: актуальные акценты в рыбопереработке

Первые шаги показывают, что интерес к изучению морских специальностей есть

Морские горизонты для школьников Заполярья

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий Seafood Expo Russia пройдут в пятый раз и станут самыми масштабными за свою историю

Seafood Expo Russia 2022: ловим — упаковываем — везем — продаем

События

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Спасатель «Справедливый». Фото предоставлено пресс-службой Дальневосточного ЭО АСР

Вахта спасения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.