АДМ отмечает проблему со сроками действия разрешений на вылов

Ассоциация добытчиков минтая предложила доработать проект новых правил выдачи разрешений на вылов. АДМ обратила внимание на необходимость решения вопроса, связанного со сроками действия разрешений, — для минимизации потерь и издержек рыбаков.

В июне вышел закон об электронном рыболовном журнале и электронных промысловых билетах. В связи с этим правила оформления и выдачи разрешений на вылов планируется перевыпустить — проект соответствующего постановления правительства представил Минсельхоз.

Минэкономразвития в рамках подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия документа проводит публичные консультации. По приглашению министерства в них приняла участие Ассоциация добытчиков минтая.

«АДМ последовательно прорабатывает вопросы по усовершенствованию процедуры получения разрешений на промысел, от которой напрямую зависят результаты минтаевой путины. Мы ранее обращали внимание регулятора на необходимость внесения ясности по судам, таможенное декларирование которых проводил прошлый владелец или она осуществлялась в 90-х годах. Эти изменения были учтены. Но как в первоначальной версии проекта, так и в обновленной редакции остаются положения, которые требуют доработки», — рассказал президент ассоциации Алексей Буглак.

В отзыве АДМ отмечено: в связи с выдачей разрешений на добычу в электронном виде существенно сократятся издержки предприятий, связанные с осуществлением самой процедуры и доставкой оригиналов разрешений в район промысла (оплата доставки, ГСМ, промысловое время, упущенная выгода из-за невозможности вести добычу и другие). Однако существует ряд проблем, которые не решаются проектом постановления, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

Речь идет, например, о толковании положений о сроках действия разрешений. По мнению должностных лиц территориальных управлений Росрыболовства, разрешение является действующим в период указанных в нем сроков промысла ВБР, в остальной период оно является недействующим. На практике есть случаи, когда такое толкование создает барьеры и влечет издержки для компаний, подчеркнули в АДМ.

«Мы полагаем, что имеет место неверное отождествление понятий «срок действия разрешения» и «срок добычи ВБР». К нам поступает достаточное количество обращений от наших предприятий о проблемах, которые так или иначе связаны со сроком действия разрешений. В каждом обращении описана конкретная ситуация, но их систематизация и анализ позволяют сделать вывод о несовершенстве указанной нормы права.

Например, разрешение на добычу минтая в Северо-Охотоморской подзоне выдано до 9 апреля. Если по независящим от пользователя обстоятельствам (поломка судна, погодные условия, плохая промысловая обстановка и т.д.) судно выловит меньше заявленного в разрешении объема, то после 9 апреля оставшийся объем попросту «зависает», так как невозможно внести изменения в недействующее разрешение. Тем самым пользователь теряет возможность передать недоосвоенный объем на другое судно или освоить в другой период. Это приводит к сокращению объема производства продукции и, как следствие, потере выручки», — обратил внимание Алексей Буглак.

По его словам, к негативным последствиям также приводит фактическое аннулирование действующих разрешений при изъятии в установленном порядке или прекращении срока действия документов соответствия МКУБ.

Как следует из позиции АДМ в рамках публичных консультаций, решение проблемы со сроками действия разрешений позволит минимизировать потери и издержки предприятий. По мнению ассоциации, необходимо внести такие изменения, которые бы позволили считать разрешение действующим в течение календарного года. Соответственно, будет иметься возможность вносить в него изменения, при этом добыча (вылов) ВБР будет осуществляться согласно срокам, указанным в этом разрешении, говорится в отзыве.

«Рассчитываем, что это замечание будет учтено при доработке проекта по итогам ОРВ», — резюмировал Алексей Буглак.

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