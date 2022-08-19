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Минпромторг нашел расшивку по налоговым льготам для судоремонта

Минпромторг нашел расшивку по налоговым льготам для судоремонта

Министерство промышленности и торговли совместно с Минфином нашли решение по обнулению НДС для судоремонтных услуг, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом. Готовятся поправки в Налоговый кодекс.

По итогам совещания на ВЭФ 2021 г. президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения о возможности установления ставки НДС в размере 0% «при выполнении работ по обслуживанию и ремонту морских судов, судов внутреннего плавания, судов смешанного (река — море) плавания, а также судов рыбопромыслового флота».

Однако при проработке вопроса возник вопрос выпадающих доходов бюджета. Предлагался вариант пилотного проекта по обнулению налога на добавленную стоимость для предприятий Дальнего Востока и Арктики.

На встрече с Владимиром Путиным 18 августа глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что с Минфином найдено решение по обнулению НДС по судоремонту, но при условии заключения с предприятиями инвестиционных соглашений. Предполагается, что компании должны вкладывать получаемую прибыль в модернизацию, сообщает корреспондент Fishnews.

«Сейчас готовим с коллегами соответствующие поправки в Налоговый кодекс», — заявил министр.

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