Как берег встречает рыбу

В последние годы логистика и способы поставок российских уловов значительно изменились, однако прежним остался главный перевалочный пункт — Владивосток. Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса: построен новый современный холодильный склад, наращиваются объемы отправок в рефконтейнерах.

Отраслевая наука прогнозирует стабильное состояние рыбных запасов на Дальнем Востоке. По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО, главную роль будут по-прежнему играть минтай, сельдь, лососи, треска, сардина. Рыбу продолжат ловить в больших объемах, а значит, ее нужно будет где-то хранить и в чем-то отправлять покупателям — как отечественным, так и зарубежным.

Для строительства холодильников компании активно используют преференции территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

Одним из таких проектов стало строительство во Владивостокском морском рыбном порту холодильного комплекса на 7,1 тыс. тонн. Этот проект реализовал Владивостокский рыбный терминал — оператор Владморрыбпорта.

Новый холодильник предоставит дальневосточным рыбодобытчикам и торговым компаниям дополнительные площади для хранения уловов, особенно в период путины. Это, в свою очередь, даст больше возможностей для поставок рыбы и морепродуктов как на внутренний рынок, так и на экспорт, отметили в Федеральном агентстве по рыболовству.

«Через Владивостокский рыбный терминал рыбопродукция расходится по всем регионам России. Основными направлениями являются Московская область, Санкт-Петербург, крупнейший сортировочный центр в Новосибирске.

Для нас и наших клиентов — рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Сахалинской области и Камчатского края, ведущих трейдеров Дальнего Востока — очень актуальной является возможность размещать улов, продукцию именно на российском берегу, в холодильных комплексах, конкурирующих по условиям с современными портами Кореи и Китая», — отметил генеральный директор терминала Владимир Бузанов.

В прошлом году Владморрыбпорт стал лидером в России по перевалке рыбопродукции. Через ВМРП прошло более 500 тыс. тонн, в том числе свыше 180 тонн в контейнерах. Подтвердить лидерство помог холодильник, построенный еще в 1968 году. Он рассчитан на единовременное хранение 15,6 тыс. тонн рыбы. Кроме того, компания может размещать до 4,5 тыс. тонн мороженой продукции в рефконтейнерах — как собственных, так и арендованных.

Порт работает по принципу кластера, включающего холодильники во Владивостоке и Находке. Новый морозильный склад строится также в подмосковных Электроуглях. Суммарно кластер способен вмещать до 55 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов.

Это позволит оказывать рыбакам мультимодальный комплекс услуг по доставке рыбопродукции конечным потребителям на западе России (в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Великом Новгороде) и в других регионах.

Будущее за перевозками в рефконтейнерах, и прошлый год стал для порта показательным в части развития этого направления, отметила представитель компании. Общий контейнерный грузопоток составил 266,9 тыс. TEU — рекорд за всю историю предприятия.

К переходу на контейнеры компания подготовилась заранее. Ранее рассматривалась возможность строительства в порту большого холодильного склада, но в итоге выбор был сделан в пользу контейнерной площадки.

«Благодаря дальновидной политике наших акционеров мы завершили введение в эксплуатацию рефрижераторного контейнерного терминала. Он находится в районе 47-го причала и занимает площадь порядка 9 тыс. квадратных метров. Одновременно мы можем подключить до 1500 ТEU», — сообщила Fishnews заместитель коммерческого директора ОАО «Владморрыбпорт» Татьяна Антипьева.

Терминал используют как для кратковременного хранения рыбопродукции, так и для размещения контейнеров клиентов порта. Такая услуга особенно актуальна в период лососевой путины, когда рыбопромышленникам нужно отгрузить свои контейнеры с уловами для дальнейшей отправки автотранспортом или по железной дороге.

Кроме хранения и отгрузки рыбопродукции, компания оказывает целый комплекс услуг: предоставление контейнеров, фрахтование судов для перевозки рыбы, доставка товара из других холодильников. Для этого предназначены два сухих терминала — «Пасифик интермодал контейнер» и «Фреш терминал», откуда рыбная продукция отправляется в Хуньчунь. Сервис налажен, клиенты очень активно им пользуются, заверила Татьяна Антипьева.

Порт полностью берет на себя обслуживание судов. Они могут, например, воспользоваться услугами лоцманской проводки. Сейчас в порту работают четыре буксира, планируется приобрести еще несколько.

С середины мая флот может пополнить в порту запасы пресной воды, бункеровка осуществляется на 44-м причале. Там же находится измерительный прибор учета, позволяющий проконтролировать количество отпущенной воды.

Кроме того, компания собирается приобрести катер — для снабжения рыбацких судов.

«В настоящий момент наша клиентская база составляет более тысячи компаний — именно благодаря тому комплексу услуг, который мы здесь предоставляем. Естественно, это говорит о том, что порт конкурентоспособен», — обратила внимание представитель ВМРП.

В июле Владивостокский морской рыбный порт отметил свое 84-летие. За такой долгий период развития предприятие претерпело многочисленные изменения, прежним остался только приоритет — перевалка рыбопродукции.

Сейчас ВМРП принимает уловы лососевой путины. Планируется, что в этом году через порт пройдет около 35 тыс. тонн красной рыбы.

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