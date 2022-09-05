Кто выступит на «рыбной» сессии ВЭФ

Сессия «Рыбная отрасль: новые горизонты» пройдет в рамках Восточного экономического форума 6 сентября. Среди выступающих заявлены глава Росрыболовства Илья Шестаков, замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, губернатор Камчатки Владимир Солодов, представители рыбопромышленных компаний, ритейла, ресторанного бизнеса, банковской сферы.

В расписании ВЭФ сессия, посвященная рыбной отрасли, запланирована на 6 сентября. «Что необходимо сделать для обеспечения доступного ценообразования, широкого ассортимента, высокого качества продукции на прилавках торговых точек, в меню ресторанов и точек быстрого питания? Как развивать культуру потребления рыбы среди молодого поколения, а также максимально заместить ввозимую импортную продукцию? Как снизить долю теневого рынка продукции из нелегально добытых водных биоресурсов?» — такие вопросы озвучены в описании мероприятия.

Один из главных вопросов — какое внимание на предстоящей отраслевой сессии ВЭФ будет уделено инвестквотам и аукционам, сообщает корреспондент Fishnews. В прошлые годы эта тема была на сессии, посвященной рыбной промышленности, одной из ключевых. В 2021 г. во Владивостоке руководитель Росрыболовства Илья Шестаков представил основные параметры второго этапа инвестквот и новых крабовых аукционов.

В качестве выступающих на предстоящей сессии названы президент Федерация рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, член совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ); управляющий директор ВЭБ.РФ Александр Демьянов, статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, гендиректор РРПК Ольга Наумова, гендиректор ООО «Антей управление активами» Андрей Поломарь, старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, начальник управления по взаимодействию с региональными органами власти, X5 Group Павел Шумов. Список участников еще может уточняться. Модератор сессии — председатель Рыбного союза Александр Панин.

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