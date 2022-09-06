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Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Алексей Степуро: Рыбная отрасль — на пороге новых процессов

Предприятия рыбной промышленности сейчас оценивают перспективы работы в случае изменения принципов распределения квот. Также в ближайшее время, вероятно, встанет вопрос долгосрочного и среднесрочного инвестирования, связанного с производственными фондами, считает руководитель Приморского филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

С введением санкций на государственном уровне стали обсуждать меры, способные поддержать в изменившихся условиях реальный сектор экономики, в том числе и рыбную отрасль. Рыбохозяйственным предприятиям были предложены и общие для разных отраслей механизмы, такие как «кредитные каникулы», и особые условия кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса, отмечает руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

Для рыбодобывающей отрасли сейчас важны и адресные меры поддержки, обратил внимание глава филиала. «Такой вывод можно сделать по итогам круглого стола, который мы в апреле проводили с руководителями рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Традиционно принято считать, что рыболовство не нуждается в какой-то дополнительной помощи со стороны государства, но теперь ситуация меняется и могут потребоваться дополнительные инструменты содействия работе предприятий — вот на что обратили внимание главы отраслевых объединений», — рассказал Алексей Степуро в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он подчеркнул, что РСХБ как для опорного банка российского агропромышленного комплекса очень важно понимать, какие меры поддержки были бы востребованы в рыбной отрасли и стимулировали ее дальнейшее развитие. «Необходима, конечно, и информация от бизнес-сообщества: что могло бы помочь, сообщил Алексей Степуро.

Если говорить об обращениях рыбопромышленного бизнеса, то сейчас, наверное, основные события разворачиваются вокруг второй волны квотных аукционов, отметил собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

«Те, кто видит себя участниками торгов в той или иной форме, начинают вести диалог с банками, чтобы им подставили «кредитное плечо». Идея второго этапа инвестиционных квот вылова и аукционов по продаже долей квот добычи в инвестиционных целях уже трансформируется в прикладные документы, законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Так что предприятия сейчас оценивают перспективы. Мы внимательно следим за дискуссиями, которые идут вокруг этих изменений в публичном пространстве», — отметил Алексей Степуро.

Другая тема, которая, по мнению руководителя филиала Россельхозбанка, будет очень актуальна в ближайшее время, это обслуживание и обеспечение работы рыбацкого флота, производств в новых условиях.

«Изменения международных отношений приводят к тому, что компаниям приходится искать за рубежом новых контрагентов для поставки и сервисного обслуживания оборудования, продумывать новые логистические схемы. Безусловно, актуально и импортозамещение. Но перестройка привычного уклада требует времени и средств. Сейчас приобрести какую-либо запчасть или внести изменения в технологию — совсем не то, что год назад. Поэтому, думаю, в рыбной отрасли в ближайшее время встанет вопрос долгосрочного и среднесрочного инвестирования, в первую очередь связанного с производственными фондами», — заявил Алексей Степуро.

Текст полностью читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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