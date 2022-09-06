В новых экономических реалиях трансформацию проходит и рыбная промышленность, и финансирующий ее банковский сектор. Как в этих условиях складывается взаимодействие предприятий рыбной отрасли и банков, в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Степуро.

— Алексей Борисович, в мартовском интервью вы отмечали, что в непростых условиях, в которых оказалась экономика, Россельхозбанк продолжает функционировать штатно и готов оперативно реагировать на возникающие вызовы. С тех пор несколько раз менялась ключевая ставка, западные страны вводили новые санкции. Какая сейчас у Россельхозбанка ситуация с обслуживанием клиентов, со ставками?

— Здесь мы находимся в тренде, общем для банковского бизнеса Российской Федерации и в целом для нашего экономического пространства. Действия, которые Банк России предпринял в феврале, были направлены на защиту финансовой стабильности населения и бизнеса, поддержку банковской отрасли. Решения регулятора были призваны защитить сбережения граждан и обеспечить равновесие экономической системы в целом. Одной из мер стало повышение ключевой ставки. Это помогло защитить финансовую стабильность, однако неизбежно было временное охлаждение на рынке кредитования. Очень важно, что параллельно были запущены государственные программы, призванные поддержать экономику и минимизировать побочные эффекты высокой ставки.

Сейчас ситуация стабилизировалась. Центробанк начал снижать ключевую ставку. В результате кредитование оживает. И наш банк не исключение. Последние три месяца мы наблюдаем качественный рост кредитования, повышение интереса к возможностям получения средств. Это характерно как для потребительского, так и для корпоративного сегмента. Такая тенденция создает основу для развития экономики, бизнеса. Наш банк, на мой взгляд, действует здесь достаточно прогрессивно: мы предлагаем интересные продукты, комфортные ценовые условия.

Мы продолжаем обеспечивать потребности важнейшего для страны агропромышленного комплекса. Это те отрасли, от которых напрямую зависит продовольственная безопасность, наличие продуктов на столах каждого из нас.

К сожалению, санкционные ограничения не обошли стороной банковский сектор Российской Федерации. И наш банк попал в список учреждений, которые в рамках шестого санкционного пакета Евросоюза отключены от системы финансовых сообщений SWIFT. Однако это не окажет значительного влияния на нашу работу. В банке используются альтернативные системы передачи сообщений между финансовыми организациями, которые давно существуют и применяются в российской банковской системе.

— С введением санкций на государственном уровне стали обсуждать меры, способные поддержать реальный сектор экономики в изменившихся условиях. В том числе и рыбную отрасль. Какие антикризисные решения для поддержки отрасли можно выделить?

— Меры поддержки рыбной отрасли начали обсуждаться еще в феврале на различных площадках. Был предусмотрен ряд послаблений в регулировании. Рыбохозяйственным предприятиям были предложены и общие для разных отраслей механизмы, такие как «кредитные каникулы», и особые условия кредитования для субъектов малого и среднего бизнеса.

Если говорить о стимулировании экономики Дальнего Востока, то здесь есть механизм поддержки вложений в инфраструктуру, производства в разных отраслях, заложенный в постановлении правительства РФ от 4 мая 2022 года № 811. Для инвесторов расширили возможности использования такого инструмента: убрали требования к общему размеру инвестиций, количеству рабочих мест. Правда, процентная ставка субсидируется только первый год, затем идет переход на коммерческую ставку, но дальнейшее снижение «ключа» позволит сгладить такие изменения.

Это общие инструменты, но для рыбодобывающей отрасли сейчас важны и адресные меры поддержки — такой вывод можно сделать по итогам круглого стола, который мы в апреле проводили с руководителями рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Традиционно принято считать, что рыболовство не нуждается в какой-то дополнительной помощи со стороны государства, но теперь ситуация меняется и могут потребоваться дополнительные инструменты содействия работе предприятий — вот на что обратили внимание главы отраслевых объединений.

Для нас как для опорного банка российского агропромышленного комплекса очень важно понимать, какие меры поддержки были бы востребованы в рыбной отрасли и стимулировали ее дальнейшее развитие. Необходима, конечно, и информация от бизнес-сообщества: что могло бы помочь. В том числе и с этой целью мы организовали специальный круглый стол с руководителями ассоциаций.

Что касается обращений рыбопромышленного бизнеса, то сейчас, наверное, основные события разворачиваются вокруг второй волны квотных аукционов. Те, кто видит себя участниками торгов в той или иной форме, начинают вести диалог с банками, чтобы им подставили «кредитное плечо». Идея второго этапа инвестиционных квот вылова и аукционов по продаже долей квот добычи в инвестиционных целях уже трансформируется в прикладные документы, законопроект внесен на рассмотрение в Государственную Думу. Так что предприятия сейчас оценивают перспективы. Мы внимательно следим за дискуссиями, которые идут вокруг этих изменений в публичном пространстве. Это первое.

Другая тема, которая, на мой взгляд, в ближайшее время будет очень актуальна, это обслуживание и обеспечение работы рыбацкого флота, производств в новых условиях. Изменения международных отношений приводят к тому, что компаниям приходится искать за рубежом новых контрагентов для поставки и сервисного обслуживания оборудования, продумывать новые логистические схемы. Безусловно, актуально и импортозамещение. Но перестройка привычного уклада требует времени и средств. Сейчас приобрести какую-либо запчасть или внести изменения в технологию — совсем не то, что год назад. Поэтому, думаю, в рыбной отрасли в ближайшее время встанет вопрос долгосрочного и среднесрочного инвестирования, в первую очередь связанного с производственными фондами.

Это уже находит отражение и в планах по господдержке. Так, Министерство сельского хозяйства в августе представило проект нового перечня направлений для льготного кредитования, которое предоставляется по постановлению правительства РФ от 26 апреля 2019 года № 512. В список для возможного применения кредитных средств предложено включить приобретение запчастей и материалов для ремонта рыбацкого флота и оборудования на таких судах, а также оплату услуг по ремонту оборудования на флоте. В прошлом году в перечень уже добавили оплату услуг по ремонту рыболовецких судов.

— Как обстоят дела с логистикой?

— Те процессы, которые происходили с поставками рыбной продукции, ярко показали необходимость развития холодильных мощностей, чтобы обеспечить хранение грузов на время решения вопроса с отправками или ожидания подходящей рыночной конъюнктуры. Востребованы перевозки в рефконтейнерах, что также отразилось на проектах в смежных с рыбной промышленностью отраслях.

Эксперты считают, что изменения, которые происходят на международном рынке морских перевозок в связи с санкциями, также приведут к росту спроса на услуги российской холодильной инфраструктуры для рыбной продукции.

Так что здесь пандемия коронавируса и санкционные режимы создали комплекс факторов, влияющих на общую ситуацию в рыбной отрасли. В связи с изменениями на рынках компании пробуют новые пути доставки, например, Северный морской путь для транспортировки краба, добытого в Баренцевом море, на Дальний Восток.

Отмечу, что ярко высветился вопрос с транспортным парком для перевозок рыбных грузов (рефконтейнеры, ж/д, авто, водные). Это важно в том числе и для доставки продукции из водных биоресурсов по внутренним направлениям России.

— В доступном финансировании нуждаются не только рыбодобывающие предприятия, но и аквакультура. В Приморском крае речь идет о развитии марикультурной отрасли. Ранее вы отмечали, что Россельхозбанку интересна и эта сфера.

— С учетом специфики нашего региона — безусловно. И здесь, как и в случае с рыболовством, очень важно, чтобы банки разбирались в специфике отрасли. Это в том числе понимание механизмов формирования стоимости компании. На апрельском круглом столе руководители ассоциаций аквакультуры подняли вопрос о том, что в качестве залога в случае с предприятиями отрасли можно рассматривать и рыбоводные участки, товарную продукцию, которая еще находится в воде. Для того чтобы взаимодействие банков с предприятиями было эффективным, очень важно разбираться в таких нюансах. Мы ставим наращивание отраслевых компетенций одной из своих задач.

— Вернемся к рыболовству. Банки, как я понимаю, внимательно следят за ситуацией со вторым этапом инвестиционных квот и новыми аукционами. Ведь от решения по предоставлению прав на вылов зависят финансовые показатели предприятий, в том числе тех, кто не будет участвовать в распределении. И понятно, что те, кто решится участвовать в программе инвестквот, в торгах, будут привлекать кредитные средства. Как это уже было на первом этапе.

— Здесь нужно понимать несколько моментов. Исходя из того размера средств, которые предполагает получить на аукционах государство, вряд ли найдутся компании, которые смогут участвовать в торгах полностью своими ресурсами. Скорее всего, это будет банковское финансирование. При этом банков, которые способны обеспечить такие средства — «длинные деньги» в больших объемах, объективно немного. Кроме того, для банковского сектора важно понимать, что такое рыбная отрасль, что такое аукционы с инвестиционными обязательствами, как с ними работать. Думаю, основные участники со стороны банковского сообщества будут те же, что и на первом этапе.

Причем в этой сфере достаточно ясная математика. Сейчас в отрасли нетипичная ситуация, но она не будет вечной. Квоты вылова закрепляются на 15 лет, так что понятно, что в перспективе, с точки зрения экономики, должны быть хорошие показатели.

С большим интересом ждем сессию по вопросам рыбной отрасли на Восточном экономическом форуме. Традиционно она одна из самых интересных, вызывает большое внимание и собирает полный зал. В прошлом году на ВЭФ руководитель Росрыболовства Илья Шестаков представил возможные параметры программы квот под инвестиции. Может быть, на этот раз федеральное агентство обозначит контуры аукционов — правила проведения, а самое главное — сроки торгов. Россельхозбанк также будет принимать в Восточном экономическом форуме активное участие.

В целом подчеркну, что мы готовы продолжать сотрудничество с предприятиями рыбной промышленности по запуску и реализации инвестиционных проектов, а также по другим направлениям.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал « Fishnews — Новости рыболовства»

Сентябрь 2022 г.