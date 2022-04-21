Важно взаимодействие: Приморский Россельхозбанк и главы ассоциаций обсудили специфику работы с отраслью

Медиахолдинг Fishnews и Приморский региональный филиал Россельхозбанка провели круглый стол «Рыбная отрасль и банковский сектор: сотрудничество для развития». В обсуждении участвовали главы ключевых рыбохозяйственных объединений ДФО.

Система переживает трансформацию

Сейчас наблюдается достаточно серьезное изменение системы взаимоотношений банков и клиентов, отметил руководитель Приморского филиала РСХБ Алексей Степуро. В условиях санкций на первое место выходят возможности банковских учреждений предоставлять те или иные наборы услуг, в том числе для обеспечения внешнеэкономической деятельности.

Россельхозбанк продолжает свою работу в штатном режиме. «Максимальные акценты делаются на «бесшовном» расчетно-кассовом обслуживании и кредитной поддержке», — подчеркнул Алексей Степуро.

Наше сельское хозяйство — это рыба

Внимание банковского сектора к рыбной отрасли — логичный отклик на специфику Дальнего Востока. По словам Алексея Степуро, вклад «наземного» АПК в валовый региональный продукт составляет 272 млрд рублей, рыбохозяйственного комплекса — 292 млрд рублей.

«Мы говорим о том, что наше сельское хозяйство — это рыба. И такие слова базируются на фактических цифрах», — обратил внимание руководитель Приморского филиала РСХБ. За последнее время наблюдается приток клиентов из рыбной отрасли; с банком взаимодействуют практически все крупные предприятия рыбной промышленности, отметил Алексей Степуро.

Необходима ли господдержка?

В условиях роста ставок по кредитам государство предлагает для поддержки экономики механизм субсидирования процентных ставок. Малый и средний бизнес может воспользоваться кредитными каникулами — рыбная промышленность была включена в список отраслей, на который распространяется такое послабление, в марте.

Также, напомнили в Россельхозбанке, субъекты МСП могут получить кредит по ставке 15% (для малого бизнеса) и 13,5% (для среднего бизнеса).

Дополнительные меры господдержки могли бы быть весьма полезны для отрасли, подчеркнули участники круглого стола. Традиционно принято считать, что предприятия, занимающиеся промышленным ловом, в таких стимулах не нуждаются, но теперь все меняется. «Я бы к вопросу: нужна ли рыбной отрасли господдержка? — добавил следующее: в современных условиях. И ответ сразу очевиден: нужна!» — прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Отрасль сильно закредитована: нагрузка превышает 400 млрд рублей, при этом в основном средства вкладываются в такие серьезные проекты, как создание береговых производств, строительство флота, обратил внимание руководитель АРПП.

Высокая кредитная нагрузка актуальна и для компаний, занимающихся крабовым промыслом, рассказал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. Крупнейшие пользователи, напомним, участвовали в аукционах по продаже квот с инвестиционными обязательствами. Победа в торгах обошлась в сумму около 148 млрд рублей, еще порядка 65 млрд рублей приходится на строительство флота, озвучил цифры руководитель АДК. «Уверен, что поддержка может понадобиться и нам», — высказал мнение Александр Дупляков.

Необходимость учитывать инвестиционную нагрузку на отрасль признают и специалисты банковской сферы. Сроки реализации проектов по объективным причинам увеличиваются, что также скажется на самочувствии компаний.

Темы на круглом столе затронуты непростые, взаимоотношения банков и отрасли должны выстраиваться по-новому, полагает президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

При формировании политики господдержки нужно обратить внимание не только на тех, кто добывает рыбу и морепродукты, но и на тех, кто обеспечивает ее дальнейшую доставку до потребителей, подчеркнул Георгий Мартынов. В этой сфере работают современные компании, с высокими стандартами и заинтересованные в развитии. Доступность финансирования для всех участников товаропроводящей цепочки важна и для сдерживания роста цен на рыбу на внутреннем рынке, отметили на круглом столе.

Сейчас подходы к господдержке отрасли в чем-то пересматриваются, например, Росрыболовство уже допустило субсидирование процентной ставки для участников программы квот под инвестиции, хотя ранее такие шаги не предполагались, напомнила главный редактор Fishnews.ru Маргарита Крючкова.

Алексей Степуро отметил, что для банковского сектора важно оперативно получать информацию, какие программы стимулирования были бы востребованы в рыбной промышленности.

Вопрос с большой историей

Упростить взаимодействие рыбодобыващей отрасли с банками позволило бы решение двух вопросов. Первый — это государственная поддержка. Второй — вторичный оборот долей квот, считает председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард Климов.

«Как только банк сумеет оценить объем принадлежащей компании квоты, мне кажется, сразу снимутся все вопросы, потому что это очень серьезные деньги», — отметил Эдуард Климов. Квоты уходят на аукционах за миллиарды рублей, однако до сих пор нет ясности по основополагающим моментам.

Вопрос правовой природы доли квоты и договора о закреплении доли, о которых говорит закон о рыболовстве, до настоящего времени носит дискуссионный характер. Среди отраслевых юристов нет однозначного понимания: являются ли договорные отношения публично-правовыми или гражданско-правовыми, можно ли считать долю квоты активом и есть ли возможность ее оборота в рамках гражданского законодательства, прокомментировал Александр Дупляков.

Своя тематика — у марикультуры

По вопросам взаимодействия с банковской сферой на круглом столе высказались представители не только рыбодобывающей отрасли, но и марикультуры. Это направление на Дальнем Востоке еще находится в стадии становления и, конечно, также нуждается в длинных и дешевых деньгах, в том числе и с учетом производственного цикла, отметила президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш. В связи с этим предприятия волнует вопрос льготного кредитования.

Существующие меры поддержки требуют донастройки, в том числе с учетом нынешних условий, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Основной проблемой бизнеса он назвал наличие залога. По мнению Романа Витязева, было бы целесообразно рассматривать в таком качестве рыбоводный участок.

Представители марикультурной отрасли подняли и тему учета банками продукции в воде. Расшивка этих узких мест — с участками и оценкой продукции — позволила бы предприятиям аквакультуры активнее обращаться в банки, полагает Роман Витязев.

Специфику важно понимать изнутри

Для того чтобы банк мог эффективнее работать с предприятиями рыбного хозяйства, активнее откликаться на их потребности, важно наращивать отраслевые компетенции банковского сектора, подчеркнул Алексей Степуро.

Одна из идей — создать на Дальнем Востоке центр компетенций по работе с клиентами рыбохозяйственного комплекса, отметил руководитель Приморского регионального филиала РСХБ. Участники круглого стола обратили внимание на важность взаимодействия представителей банка с отраслевыми ассоциациями: это также углубит понимание специфики рыбной промышленности и банковского сектора.

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