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Президент Владимир ПУТИН провел встречу с губернатором Камчатки Владимиром СОЛОДОВЫМ. Фото пресс-службы главы государства

Губернатор Камчатки рассказал президенту о проблематике квот под инвестиции

На встрече с Владимиром Путиным губернатор Камчатского края Владимир Солодов обратил внимание на два проблемных момента возможного нового этапа программы квот под инвестиции.

Камчатский край активно включился в первый этап квот под инвестиции, строя промысловые суда и береговые заводы. «В то же время, как раз я хотел пример этого завода привести по возникающим дисбалансам в случае реализации в буквальном виде того варианта второго этапа инвестквот, который сейчас внесен в Государственную Думу», — рассказал губернатор Владимир Солодов на встрече с Владимиром Путиным, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

Глава региона привел пример, когда уже сейчас предприятие построило больше производственных мощностей, чем у него есть квот, — если компания продолжит строить заводы или перерабатывающие суда, то они будут работать относительно неэффективно.

Губернатор заявил, что можно подумать над расширением направлений. «В этой связи как предложение — поддерживать, безусловно, сам механизм инвестиционных квот, как вы сегодня озвучивали, очень важно сбалансированно: между берегом и морской переработкой соблюсти баланс, соблюсти баланс по расширению возможностей направлений инвестиций, — обратился Владимир Солодов к президенту. — И считаю, что смежные сферы, например строительство холодильных мощностей, портовой инфраструктуры, инфраструктуры для образования в сфере рыбохозяйственного комплекса, могли бы зачитываться в счет инвестиций, и тем самым оптимальным образом использовать средства и для развития и прибрежных регионов, и нашим предприятиям дать возможность сохранить квоты и наращивать объем своей работы».

Глава региона также заявил о необходимости при доработке законопроекта учесть потребности малых и средних предприятий. В общем объеме вылова, может быть, на их долю приходится и небольшой процент, но по числу это 50% предприятий. Сохранение малого бизнеса важно с точки зрения устойчивости прибрежной экономики, подчеркнул губернатор.

«И конечно, хотел здесь обратить внимание на малый и средний бизнес, чтобы тоже у нас не получилось, чтобы те предприятия, у которых совсем небольшие квоты, просто закроются», — сказал Владимир Солодов.

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