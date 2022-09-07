Рыбный союз отследит внедрение маркировки изнутри

Рыбный союз и ЦРПТ заключили соглашение для совместной работы на этапе эксперимента по маркированию икры. Остается много вопросов, поэтому бизнес-сообщество обязательно должно участвовать в процессе подготовки изменений, обратил внимание председатель Рыбного союза Александр Панин.

Соглашение о взаимодействии на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали председатель Рыбного союза Александр Панин и член совета директоров Центра развития перспективных технологий Александр Демьянов.

Напомним, что в августе Минпромторг разместил проект постановления правительства об эксперименте по цифровой маркировке рыбопродукции. Тестировать систему планируется с 1 ноября 2022 г. по 31 августа 2023 г.: сначала цифровую маркировку предлагают опробовать на лососевой и осетровой икре.

Перед подписанием соглашения на встрече с Александром Демьяновым обсуждались наиболее острые вопросы по технологии нанесения маркировки, по основным рискам, эффективности использования системы, рассказал Fishnews Александр Панин. «Получили исчерпывающие на данном этапе ответы. Кроме того, в ЦРПТ заверяют, что максимально настроены на конструктивную работу, чтобы результат соответствовал заявленному. А самая главная цель — борьба с фальсификатом», — отметил руководитель Рыбного союза.

Объединение не раз поднимало проблемы, связанные с внедрением цифровой маркировки. Один из главных вопросов - как введение новых требований отразится на себестоимости продукции и приведет ли маркировка к ожидаемому результату.

Очень важно, что эксперимент решили начать с икры, не распространяя его на широкий список продукции, как это было в феврале, обратил внимание Александр Панин. «С учетом того, что в процессе изготовления красной икры присутствует много технологически операций и переходов, это даст нам четкое понимание, работает или нет система. Если она не работает, будем доносить свою позицию», — резюмировал он.

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