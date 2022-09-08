Марикультуре Курил собираются дать новый импульс

Росрыболовство, правительство Сахалинской области и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики заключили соглашение о намерениях сотрудничества по развитию марикультуры на Курильских островах.

На полях Восточного экономического форума документ подписали руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, губернатор Валерий Лимаренко и генеральный директор КРДВ Николай Запрягаев.

«Стороны договорились взаимодействовать в создании необходимых организационных, правовых, информационных, материально-технических и социально-экономических условий для развития аквакультуры (рыбоводства), включая марикультуру на территории Курильских островов», — рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Предполагается, что стороны будут обмениваться информацией по актуальным вопросам, проводить общие конференции, совещания, семинары, выставки, прорабатывать совместные предложения и механизмы их реализации для развития марикультуры и рыбохозяйственной деятельности. Перечень направлений сотрудничества может дополняться.

Соглашение вступило в силу со дня подписания и будет действовать пять лет. В дальнейшем документ автоматически продлевается на следующие пять лет, если ни одна из сторон не заявит в письменной форме о своем желании прекратить его действие.

Объектами, обладающими хорошим потенциалом для выращивания на Курилах, являются трепанг, гребешок, серый морской ёж и ламинария, отметили в ФАР. Также ведомство напомнило, что в марте вступил в силу новый преференциальный налоговый режим для островов, предусматривающий поддержку и для инвесторов в сфере марикультуры.

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