КРДВ и Рыбный союз представили исследование по рыбе для россиян

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Рыбный союз изучили вопросы обеспечения рыбной продукцией российского рынка. Fishnews публикует результаты исследования.

Рыбный союз и КРДВ представили результаты исследования «Российская рыба в изобилии на столах россиян», о котором говорилось на отраслевой сессии ВЭФ.

Совместная работа союза и корпорации призвана помочь в формировании предложений руководству страну, направленных на повышение доступности рыбы и морепродуктов для населения, развитие культуры их потребления.

«Участниками исследования стали представители более 30 крупнейших отраслевых компаний, объединений и экспертов. На Дальнем Востоке и Арктике России добывается более 80% рыбы, и наша задача подготовить эффективные решения, которые позволят по итогам обеспечить доступность для населения богатого ассортимента рыбы и морепродуктов, добываемых в дальневосточных и северных морях, на столах наших граждан по всей России», — отметил во вступлении к исследованию заместитель генерального директора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса Иван Новиков.

Исследование должно привлечь внимание к проблемам потребления рыбы и морепродуктов, рассказал Fishnews председатель Рыбного союза Александр Панин. «С 2013 года, если смотреть динамику, потребление серьезно упало», — обратил внимание руководитель объединения.

Изменить ситуацию можно только объединив усилия государства и отраслевого сообщества. На уровне правительства РФ предлагается разработать и принять стратегию популяризации рыбы и морепродуктов и развития их внутреннего рынка. При этом эксперты считают необходимым создать единый оператор (например, в формате некоммерческой организации), который будет координировать взаимодействие между добытчиками, переработчиками, оптовиками, розницей и сегментом HoReCa.

Особое внимание специалисты призывают уделить и популяризации рыбных блюд среди детей и молодежи.

Текст исследования смотрите в прикрепленном файле.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews