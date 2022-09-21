Сергей Сенников: Для развития рыбопромыслового судостроения нужны специальные финансовые инструменты

Инвестиционные квоты стимулируют обновление рыбопромыслового флота, но для развития судостроения также необходимо предложить специальные финансовые продукты, считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Холдинг «Норебо» поддерживает продолжение программы инвестиционных квот под постройку флота. «Сейчас инвестквоты дают хороший старт рыбопромысловому судостроению. Мы надеемся, второй этап по Дальнему Востоку тоже состоится», — заявил Fishnews представитель группы Сергей Сенников.

В то же время, уверены в холдинге, для дальнейшего развития постройки промысловых судов на отечественных верфях нужны специальные финансовые продукты. Это могут быть банковские продукты, чтобы строить рыбацкий флот в России было экономически комфортно, отметил Сергей Сенников.

Существует, например, механизм поддержки компаний, построивших на российских заводах мало-и среднетоннажные суда, через субсидии. Однако по какой-то причине эта мера не получила широкого распространения. Возможно, потому что, поддержка предусматривается уже после того, как строительство завершено. Поэтому необходимо думать над другими стимулами, важны максимально доступные и «длинные» кредиты, считает представитель «Норебо». Условия финансирования должны в том числе давать возможность малым и средним предприятиям заказывать новый флот.

«Нужно обеспечивать систему финансирования судостроения. И в этом заинтересованы все — и верфи: они будут получать заказы, и рыбаки, в том числе малые и средние предприятия», — заявил Сергей Сенников.

Судостроительный заказ «Норебо» сейчас включает 16 судов: они должны быть построены на Северной верфи и заводе «Пелла».

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