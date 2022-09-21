Новости
Директор и генеральный конструктор «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Андрей Фёдоров: Для компании ничего не изменилось

Компания «Фишеринг Сервис» продолжает слаженную работу и сохраняет высокие стандарты качества своего промыслового вооружения, отметил директор Андрей Фёдоров. Собственный гидролоток помогает вести исследования и обучать специалистов.

Цель работы сотрудников «Фишеринг Сервис» в гидролотке — обучение судовых специалистов (капитанов и тралмастеров) особенностям настройки орудий лова, подчеркнул Андрей Фёдоров.

«Передавая свои знания и многолетний опыт, мы можем быть уверены, что они не станут совершать ошибок на промысле и будут получать максимальную отдачу от наших тралов. Снижение вылова из-за неправильной настройки орудий лова может достигать 50–60 процентов — это гигантские потери. Особо хочу отметить, что наряду с работой по повышению квалификации профессионалов мы рады и всегда готовы оказывать помощь в образовательных программах наших вузов и техникумов. То есть своими силами помогаем растить нашу же смену», — рассказал директор и генеральный конструктор компании в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Работа аспирантов КГТУ в гидролотке

По его словам, выпускник рыбохозяйственного образовательного учреждения, приходя на промысловое судно, имеет багаж знаний, но не всегда может его использовать. «Не понимает, как настраивать трал, как ведут себя тралы в воде в различных условиях. Ошибка молодого специалиста может обернуться потерями промыслового времени и доходов рыболовных компаний. Поэтому профильному учебному заведению очень важно, чтобы будущие рыбаки обрели практический опыт использования своих знаний еще на берегу» — отметил директор «Фишеринг Сервис».

Он обратил внимание: несмотря на санкции, компания ведет работу в прежнем режиме. «Конечно, ситуация на рынке серьезно меняется. Это поставило перед нами новые задачи и изменило привычную схему работы. Благодаря многолетнему опыту наших логистов и декларантов, мы осуществляем все поставки в прежнем режиме. Паромная переправа работает, грузовой транспорт с нашей продукцией границу пересекает спокойно. Условия поменялись, но это не сказывается на сроках выполнения заказов», — заверил собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

В том числе компания продолжает экспортировать свою продукцию и импортировать материалы. «Мы и в этом году отгружаем тралы за рубеж — в Африку, в Исландию, в Норвегию, на Фарерские острова. Все как обычно. Также и закупки проверенных высококачественных европейских материалов, которые всегда использовали в нашем производстве, продолжаются без изменений», — подчеркнул Андрей Фёдоров.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

Задать вопрос редакции
НазадМетки: норвегия
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Стремимся поддержать инвестиционные проекты предприятий

Эдуард КЛИМОВ

Председатель совдира медиахолдинга «Фишньюс», член Общественного совета при ФАР

Эдуард КЛИМОВ

Финал истории. Рыбаки и депутаты

Все материалы

Интервью

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис» Андрей ФЁДОРОВ

Директор и генеральный конструктор компании «Фишеринг Сервис»

Андрей ФЁДОРОВ

Для компании ничего не изменилось

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Мы готовы к новаторству

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Успешная выставка — это вопрос взаимного доверия

Генеральный директор АО «Владснаб» Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Генеральный директор компании «Владснаб»

Дмитрий МЕЛЬНИКОВ

Снабжение предприятий в период перемен

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей» Мария ЧУПАЛОВА

Директор отдела продаж ВЭД компании «Нерей»

Мария ЧУПАЛОВА

Сын считает, что я знаю о рыбе всё

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

В законопроекте о втором этапе просматривается основа для злоупотреблений

Все материалы

Крупным планом

Монтаж оборудования на заводе «Западный берег»

Рыбаки принимают новые заводы

Новый завод по производству рыбной муки и рыбьего жира на острове Кунашир ввели в строй в январе нынешнего года

Рачительный подход к рыбе: на Курилах расширили возможности переработки

Команда Expo Solutions Group пять лет делает главную рыбную выставку в России

Seafood Expo Russia: год за годом

Владивостокский морской рыбный порт активно развивается, учитывая потребности бизнеса

Как берег встречает рыбу

События

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Символическим ударом в рынду новый холодильник открыл генеральный директор ОАО «Владморрыбпорт» Александр ШЕВЧЕНКО

Мощности Владморрыбпорта пополнились новым холодильником

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2022 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.