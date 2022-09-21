Андрей Фёдоров: Для компании ничего не изменилось

Компания «Фишеринг Сервис» продолжает слаженную работу и сохраняет высокие стандарты качества своего промыслового вооружения, отметил директор Андрей Фёдоров. Собственный гидролоток помогает вести исследования и обучать специалистов.

Цель работы сотрудников «Фишеринг Сервис» в гидролотке — обучение судовых специалистов (капитанов и тралмастеров) особенностям настройки орудий лова, подчеркнул Андрей Фёдоров.

«Передавая свои знания и многолетний опыт, мы можем быть уверены, что они не станут совершать ошибок на промысле и будут получать максимальную отдачу от наших тралов. Снижение вылова из-за неправильной настройки орудий лова может достигать 50–60 процентов — это гигантские потери. Особо хочу отметить, что наряду с работой по повышению квалификации профессионалов мы рады и всегда готовы оказывать помощь в образовательных программах наших вузов и техникумов. То есть своими силами помогаем растить нашу же смену», — рассказал директор и генеральный конструктор компании в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

По его словам, выпускник рыбохозяйственного образовательного учреждения, приходя на промысловое судно, имеет багаж знаний, но не всегда может его использовать. «Не понимает, как настраивать трал, как ведут себя тралы в воде в различных условиях. Ошибка молодого специалиста может обернуться потерями промыслового времени и доходов рыболовных компаний. Поэтому профильному учебному заведению очень важно, чтобы будущие рыбаки обрели практический опыт использования своих знаний еще на берегу» — отметил директор «Фишеринг Сервис».

Он обратил внимание: несмотря на санкции, компания ведет работу в прежнем режиме. «Конечно, ситуация на рынке серьезно меняется. Это поставило перед нами новые задачи и изменило привычную схему работы. Благодаря многолетнему опыту наших логистов и декларантов, мы осуществляем все поставки в прежнем режиме. Паромная переправа работает, грузовой транспорт с нашей продукцией границу пересекает спокойно. Условия поменялись, но это не сказывается на сроках выполнения заказов», — заверил собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

В том числе компания продолжает экспортировать свою продукцию и импортировать материалы. «Мы и в этом году отгружаем тралы за рубеж — в Африку, в Исландию, в Норвегию, на Фарерские острова. Все как обычно. Также и закупки проверенных высококачественных европейских материалов, которые всегда использовали в нашем производстве, продолжаются без изменений», — подчеркнул Андрей Фёдоров.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.