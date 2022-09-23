Весь минтаевый промысел предприятий АСРФ теперь сертифицирован

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота получила сертификат на соответствие стандартам Морского попечительского совета (MSC) для добычи минтая в районах Восточной Камчатки и Северных Курил.

Сертификат торжественно вручили ассоциации на V Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге, сообщили Fishnews в пресс-службе АСРФ.

Ранее отраслевое объединение подтвердило соответствие требованиям MSC минтаевого промысла в Охотском и Беринговом морях, в Восточно-Сахалинской подзоне. Таким образом, сертифицирована добыча минтая во всех районах, где осуществляют рыболовство члены АСРФ.

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