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Глава Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ответил на вопросы Fishnews на пресс-конференции. Фото пресс-службы ФАР

Краб подождет новых рынков сбыта

Росрыболовство не видит необходимости в увеличении квот на вылов крабов в Баренцевом море. Состояние запасов позволяет ловить больше, но рыбакам нужно время, чтобы найти новые рынки сбыта и отработать логистику, заявил глава ведомства Илья Шестаков.

С точки зрения биологии состояние запасов крабов в Баренцевом море очень хорошее и в принципе еще в прошлом году позволяло существенно увеличить объемы вылова, рассказал на пресс-конференции руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Однако с учетом ограничений на экспорт краба и не отработанной до конца логистики для перенаправления поставок с Северного бассейна в другие страны регулятор пока воздерживается от такого решения.

«Считаем возможным его принять после того, как все эти решения компаниями будут отработаны и они найдут новые рынки сбыта. Пока даже та продукция, которая сейчас добывается, не реализуется в полном объеме», — отметил глава федерального агентства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, квоты на вылов краба на участках для любительского рыболовства в Мурманской области повышать тоже пока не планируют. «Это по сути эксперимент. Мы смотрим, как реализуются инфраструктурные проекты вокруг этих участков, потому что инвесторами заявлено строительство гостиниц, строительство соответствующей инфраструктуры для туризма», — напомнил Илья Шестаков.

По его словам, анализ показывает, что квоты, которые были выделены на пять участков, сформированных в регионе, выбраны только на 10‒15%. «Пока даже нет смысла думать о том, чтобы увеличивать эти объемы», — заявил руководитель Росрыболовства.

Пресс-конференция состоялась в рамках Международного рыбопромышленного форума. Напомним, форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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