Компании Карелии откроют промысел северной креветки

В Республике Карелия два рыбодобывающих предприятия будут осваивать северную креветку в промышленном режиме. В этом году они планируют совокупно наловить около 2 тыс. тонн.

«АО «Карельские морепродукты» и ООО «Рыболовецкая компания «Вирма» с 2022 года наделены квотами на вылов северной креветки в Баренцевом море», — сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Напомним, ранее северная креветка Баренцева моря осваивалась в виде прилова. В 2021 г. объект добавили в список видов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Затем Минсельхоз установил ОДУ на этот год: 26,5 тыс. тонн.

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