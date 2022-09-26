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Репортажи «Тайга народная» взяли первое место в номинации «Лучший материал в отраслевых СМИ»

Журналист Fishnews добыл приз в «Тайге народной»

Медиахолдинг Fishnews вновь получил награду Национальной премии журналистского мастерства FishCorr. Репортажи выпускающего редактора Алексея Середы «Тайга народная» взяли первое место как лучший материал в отраслевых СМИ.

Торжественная церемония награждения состоялась в Санкт-Петербурге на полях Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. На FishCorr Алексей Середа номинировался с циклом репортажей «Тайга народная», исследующих проблему нелегальных охоты, рыбалки, заготовки дикоросов. Статьи были опубликованы на сайте Fishnews и в газете «Fishnews Дайджест».

«Эти репортажи — важный для меня проект, поэтому очень приятно, что их по достоинству оценили, — прокомментировал победитель. — Я благодарен организаторам конкурса и жюри. И, конечно, редакции Fishnews, ведь это не типичные для нас материалы: они шире рыбной отрасли, охватывают и охотничье, и другие виды браконьерства».

Алексей Середа отметил любопытный парадокс: «Тайга народная» при всей своей экологической направленности вызвала негативную реакцию у «зеленых». Автора обвинили, в частности, в том, что он якобы публично оправдывает нелегальных добытчиков.

«Многие СМИ и мы в том числе много пишем о проблемах браконьерства, о противодействии ему, об инспекторах, честно выполняющих свой долг. Но важно также посмотреть на проблему изнутри, услышать людей на земле. Без таких материалов, без голоса другой стороны, все бравурные истории о борьбе с незаконными охотниками и рыболовами становятся полуправдой», — подчеркнул выпускающий редактор.

Журналисты нашего медиахолдинга не в первый раз становятся лауреатами FishCorr. В 2019 г. награду получила шеф-редактор Fishnews в Москве и Центральном федеральном округе Анна Лим, а в прошлом году коллектив «Фишньюс» собрал целый урожай призов.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге проходили с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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Fishnews

  • Репортажи «Тайга народная» взяли первое место в номинации «Лучший материал в отраслевых СМИ»
  • Автор призовых материалов — выпускающий редактор сетевого издания Fishnews.ru Алексей СЕРЕДА
  • Награду на FishCorr за автора получила главный редактор Fishnews.ru Маргарита КРЮЧКОВА
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