Изменения по квотам обсудит комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует на расширенном заседании 28 сентября рассмотреть законопроект о втором этапе инвестиционных квот и аукционов.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» (в части совершенствования механизма распределения инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов) включен в проект повестки расширенного заседания Комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики. Обсуждение намечено на 28 сентября, сообщает корреспондент Fishnews. Проект размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Напомним, что комитет назначен соисполнителем по резонансному для рыбной отрасли проекту закона. Очень важно рассмотреть предложенные изменения с точки зрения влияния на регионы, отмечал председатель комитета Николай Харитонов.

Инициатива, которую в июле передало на рассмотрение Госдумы правительство, предусматривает продолжение использования механизма инвестквот на Дальневосточном бассейне, продажу на аукционов оставшихся после первого раунда крабовых квот, а также перераспределение квот по другим видам водных беспозвоночных.

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