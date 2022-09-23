Комитет-соисполнитель организует совещание по инвестквотам

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рассчитывает провести широкое обсуждение по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов. Это станет своего рода подготовкой к парламентским слушаниям по резонансному документу.

Ожидаемый эффект от принятия закона, заявленный в пояснительной записке, несколько не совпадает с видением руководства дальневосточных регионов, рассказал журналистам председатель комитета Николай Харитонов.

Депутат Госдумы напомнил о совещании, которое проводилось 25 августа коллегами из комитета по аграрным вопросам. Тогда о рисках законопроекта заявил, например, губернатор Магаданской области Сергей Носов, сообщает корреспондент Fishnews.

За короткий промежуток времени поступило уже около 30 позиций с просьбой организовать обсуждение изменений законодательства, отметил Николай Харитонов. Он подчеркнул важность парламентских слушаний, запланированных на 19 октября.

Свое расширенное заседание по законопроекту комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует провести 28 сентября. «Выслушаем все заинтересованные стороны по концепции законопроекта. Нужно исходить из современных реалий и думать о том, как жить и создавать условия для работы и для жизни, чтоб люди все-таки жили, работали и оставались на Дальнем Востоке», — сказал глава комитета.

Напомним, что комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен соисполнителем по законопроекту о втором этапе инвестквот. Это позволяет, например, готовить заключение по поправкам.

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