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Все члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока намерены принять участие в парламентских слушаниях по законопроекту о перераспределении квот на вылов

Координационный совет готовится к парламентским слушаниям

Все члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока намерены принять участие в парламентских слушаниях по законопроекту о перераспределении квот на вылов. Это ключевой вопрос и для предприятий, и для регионов, подчеркнули в отраслевых объединениях.

Напомним, что 19 октября планируется провести парламентские слушания по проекту федерального закона о втором этапе инвестквот и аукционах — такое решение принял Совет Госдумы. Организация и проведение слушаний возложены на комитеты ГД по аграрным вопросам, по развитию Дальнего Востока и Арктики с участием зампредседателя Госдумы Ирины Яровой. Координировать работу по организации и проведению слушаний должен вице-спикер Алексей Гордеев.

Широкое обсуждение столь серьезных для рыбной промышленности изменений — это знаковое событие, прокомментировали в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока. Руководители отраслевых объединений рассчитывают донести до органов государственной власти позицию о возможных последствиях принятия законопроекта, сообщает корреспондент Fishnews. Очень важно, чтобы по документу высказались регионы, ведь работа предприятий ложится в основу экономических показателей территорий.

В координационном совете не раз подчеркивали, что необходимо дождаться результатов первого этапа использования механизма квот под инвестиции, проанализировать итоги и только с учетом этого, возможно, переходить к новым изменениям законодательства.

Ранее совет направил председателю комитета ГД по аграрным вопросам Владимиру Кашину аналитическую информацию о влиянии квот под инвестиции на рыбопромышленную отрасль.

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