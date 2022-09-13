Отраслевое сообщество рассчитывает на парламентские слушания

По законопроекту о втором этапе инвестиционных квот и аукционов нужно провести широкое обсуждение в формате парламентских слушаний, вновь заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Для рыбопромышленных предприятий ключевым вопросом остается, какое решение парламентарии примут по законопроекту, предусматривающему пререраспределение квот на вылов. Резонансные для отрасли изменения находятся на рассмотрении Госдумы.

Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока направил председателю профильного комитета ГД Владимиру Кашину аналитическую информацию о влиянии квот под инвестиции на рыбопромышленную отрасль, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в августе Владимир Кашин провел большое совещание по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов — с участием представителей федеральных ведомств, регионов, предприятий и отраслевых объединений.

В координационном совете проанализировали влияние изменившихся принципов распределения квот на обновление промыслового флота. Заметного флота программа инвестквот в этот процесс не внесла, говорится в справке. Также ассоциации остановились на воздействии изменений законодательства на прибрежные рыбохозяйственные комплексы.

Руководители отраслевых ассоциаций обратили внимание на необходимость провести по проекту закона парламентские слушания и сформировать по нему широкий набор предложений региональных властей, бизнеса и экспертов.

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