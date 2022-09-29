Депутаты собираются рассмотреть законопроект о квотах в октябре

Госдума планирует рассмотреть законопроект о перераспределении квот на вылов в первом чтении 25 октября. Резонансная для отрасли инициатива была внесена правительством.

Депутаты приняли постановление о календаре рассмотрения вопросов на октябрь 2022 г. В график вошел и проект федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (в части совершенствования механизма распределения инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов).

В первом чтении его планируется рассмотреть на заседании нижней палаты 25 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что до этого, на 19 октября, запланированы парламентские слушания по проекту закона. Федеральные депутаты предложили организовать обсуждения возможных изменений и на площадке региональных парламентов.

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