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Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рассмотрел законопроект о втором этапе квот под инвестиции

Региональных законодателей пригласили организовать обсуждения по квотам

Законодательным органам регионов необходимо также провести слушания по законопроекту о втором этапе инвестиционных квот и аукционов, считает зампред Госдумы Ирина Яровая. Активнее участвовать в обсуждении призвал коллег на местах и глава комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рассмотрел вопросы, связанные с законопроектом о перераспределении квот, на расширенном заседании. Депутаты готовятся к парламентским слушаниям, запланированным на 19 октября.

Парламент проводит максимально открытое обсуждение по всем темам, имеющим особое значение для жизни и развития регионов, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее мнению, по законопроекту о втором этапе необходимо расширить формат участия в рассмотрении федеральных органов исполнительной власти, так как это вопрос на стыке полномочий разных ведомств. «Наша задача — выработать абсолютно сбалансированные предложения», — подчеркнула депутат. Также она отметила важность участия в обсуждении общественных организаций.

Особый акцент заместитель председателя Госдумы сделала на сборе отзывов регионов, сообщает корреспондент Fishnews. Комитету по развитию Дальнего Востока и Арктики необходимо дополнительно запросить позицию законодательных органов субъектов Федерации и предложить им до 19 октября провести свои слушания — с участием трудовых коллективов, общественных организаций, территориальных органов федеральных ведомств, считает Ирина Яровая.

«Чтобы именно к моменту проведения парламентских слушаний у нас с вами была более объективная и широкая аналитическая выкладка по поводу того, как сегодня оценивается предложение правительства в части дальнейших перспектив развития рыбной отрасли — а речь идет именно об этом, и какие общие решения в этой части могут быть дополнительно предложены», — сказала депутат.

Важность такого рассмотрения подчеркнул и аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. При этом он обратил внимание на то, что выкладка показательна именно по тем регионам, которых программа так или иначе касается — остальные могут согласовать законопроект чисто технически. Заинтересованных субъектов Федерации, по словам представителя Счетной палаты, 16.

Председатель Комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов призвал коллег на территориях, парламенты регионов активнее принимать участие в обсуждении в оставшееся время. «Поактивнее участвуйте. Свои соображения высылайте, мы будем готовиться к парламентским слушаниям», — подчеркнул он.

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Fishnews

  • Комитет Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики рассмотрел законопроект о втором этапе квот под инвестиции
  • Вице-спикер Госдумы Ирина ЯРОВАЯ
  • Аудитор Счетной палаты Сергей МАМЕДОВ
  • Председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай ХАРИТОНОВ. Фото пресс-службы ГД
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