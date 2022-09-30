Координационный совет просит дать время регионам проработать вопрос с квотами

Перенос срока рассмотрения законопроекта о перераспределении квот с ноября на октябрь несет риски неполного учета мнения регионов, заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Согласно примерной программе законопроектной деятельности Госдумы, проект закона о втором этапе инвестквот и аукционов должен был обсуждаться в ноябре. Однако затем вопрос был включен в календарь рассмотрения вопросов на предстоящий месяц, на 25 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

В результате на проработку обоснованных мнений регионов в профильном комитете Госдумы и комитетах-соисполнителях остается только несколько дней, ведь на предоставление отзывов на законопроект отведен срок до 18 октября, а на 19 октября намечены парламентские слушания по этой квотным изменениям. За столь короткое время не могут быть учтены должным образом расчеты и альтернативные концептуальные предложения к законопроекту от регионов, обратил внимание Координационный совет в обращении к первому вице-спикеру Совета Федерации Андрею Яцкину.

Отраслевые объединения также отметили, что прибрежные субъекты Федерации не смоryт раньше середины ноября приступить к расчетам по выпадающим доходам из своих бюджетов в результате принятия законопроекта о втором этапе. В том числе к расчетам размеров необходимого увеличения дотаций из федерального бюджета.

Координационный совет попросил Андрея Яцкина, как одного из руководителей палаты регионов, обратиться в Совет Госдумы с предложением вернуть рассмотрение законопроекта в первом чтении на вторую половину ноября и после его проведения направить документ в законодательные органы регионов для сбора отзывов в течение не менее чем 30 дней.

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