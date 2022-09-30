ЕЭК попросят разобраться со статусом уловов

Консультативный совет по взаимодействию ЕЭК и Делового совета ЕАЭС поддержал необходимость четко определить статус уловов, добытых за пределами территориального моря стран — членов союза. По этому поводу решено обратиться в ЕЭК, сообщили в ВАРПЭ.

Как отметил в своем выступлении председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, президент ВАРПЭ Герман Зверев, в текущей редакции поправок в Таможенный кодекс ЕАЭС остается неурегулированным статус уловов, добытых судами государств — членов ЕАЭС в зонах третьих стран, которые являются районами действия международных соглашений Российской Федерации. Например, рыбаки Северного бассейна добывают в таких районах более 400 тыс. тонн стоимостью свыше 70 млрд рублей. Речь о треске, пикше, атлантической сельди, путассу и других объектах.

«Признание этих уловов и продукции иностранными товарами создаст серьезные трудности при их перегрузках на транспортные суда и доставке, а также грозит значительными потерями времени и увеличением расходов предприятий из-за необходимости оформлять ветеринарные сопроводительные документы и помещать продукцию на холодильные склады временного хранения для контроля в российских портах. Это противоречит правилам и международной практике рыболовства и морской транспортной логистики», — рассказал Герман Зверев. Он подчеркнул, что проблема исключительно важна для российского рыбохозяйственного комплекса.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, консультативный совет будет рекомендовать рассмотреть вопрос в рамках рабочей группы по совершенствованию таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе.

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