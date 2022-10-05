Счетная палата не видит подвижек в импортозамещении по рыбным кормам

Реальных подвижек в вопросе собственного производства кормов для рыбы пока не произошло, заявил аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов на правительственном часе в Совете Федерации. В Минсельхозе рассчитывают, что импортозамещение подстегнут субсидии.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на правительственном часе в Совете Федерации рассказал о планах по обеспечению аквакультуры отечественными кормами, сообщает корреспондент Fishnews. Для наращивания собственного производства с 2023 г. планируется возмещать до 20% капзатрат на строительство и модернизацию комбикормовых заводов, заявил министр.

«По расчетам, в течение пяти лет в нашей стране будет построено девять новых заводов, что позволит обеспечить потребность в отечественных кормах для ценных пород рыб», — отметил глава ведомства. На Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге Дмитрий Патрушев сообщал, что общая мощность новых предприятий составит более 220 тыс. тонн в год.

На ситуации с кормовой продукцией для аквакультуры на правчасе в Совете Федерации остановился и аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов. СП неоднократно обращала внимание на необходимость разработки программы производства отечественных кормов для рыбы, отметил он.

«В то же время реальных подвижек в этом вопросе пока не произошло. Так, корма для таких видов рыб, как форель и семга, мы по-прежнему закупаем за границей, так же, как и рыбопосадочный материал», — сказал Сергей Мамедов.

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