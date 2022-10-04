Слово — депутатам: отраслевое сообщество ждет отзывов регионов на законопроект по квотам

Парламенты и главы регионов готовят заключения на законопроект о перераспределении квот вылова. Отраслевое сообщество предоставило информацию о негативных последствиях таких изменений, рассказали члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews.

Отрицательное заключение на проект федерального закона о втором этапе инвестквот и аукционов дал профильный комитет Законодательного собрания Камчатского края. На заседании выступили и представители предприятий, отметил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. «Доложили без купюр, что ждет рыбохозяйственный комплекс, если законопроект будет принят в нынешнем виде», — рассказал руководитель объединения. Депутаты глубоко погружены в проблематику отрасли и решили не поддерживать проект закона, сообщил он. Председатель Законодательного собрания Камчатского края Ирина Унтилова планирует озвучить позицию региональных законодателей на парламентских слушаниях в Госдуме 19 октября.

«Наши законодатели общались с коллегами из других субъектов Федерации. Понимание есть. Надеемся, что все дальневосточные регионы выступят против принятия закона», — добавил Владимир Галицын. Ожидается заключение главы региона (отзывы на законопроект собираются от законодательных органов и высших должностных лиц субъектов Федерации).

Комитет Сахалинской областной думы по экономическому развитию на заседании 4 октября также не поддержал законопроект о перераспеределении квот. Тема — очень острая для региона, напомнил президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области, депутат регионального парламента Максим Козлов. Правительство региона солидарно с отраслевым сообществом, отметил он. 6 октября законопроект планируется обсудить на заседании Сахалинской областной думы, 12 октября — на региональном рыбохозяйственном совете.

Постоянный комитет Законодательной думы Хабаровского края по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры обратится к теме квот на заседании 5 октября, проинформировал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли региона Сергей Рябченко. Приглашены представители исполнительной власти края, ассоциаций и предприятий. Отраслевое сообщество направило свою позицию и предложения, отметил руководитель объединения. Законопроект, полагает Сергей Рябченко, носит дискриминационный характер для малого и среднего бизнеса, тогда как эти предприятия также обеспечивают свой вклад в общие результаты отрасли и экономики.

Свою обеспокоенность по поводу перспектив рыбной промышленности донесло до парламента и губернатора и отраслевое сообщество Приморского края, сообщил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Координационный совет планирует в полном составе участвовать в парламентских слушаниях в Госдуме 19 октября.

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