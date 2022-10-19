Хабаровский губернатор пополнил список отрицательных отзывов на законопроект по квотам

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев дал отрицательный отзыв на законопроект о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. В заключении говорится о перспективах сокращения ресурсного обеспечения рыбного хозяйства региона и рисках для уже запущенной работы по обновлению мощностей.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев в письме в Госдуму заявил, что концептуально не поддерживает проект федерального закона о втором этапе квот под инвестиции, сообщает корреспондент Fishnews.

Потери в части ресурсного обеспечения для предприятий региона прогнозируются уже по итогам первой волны — около 60 тыс. тонн. Принятие законопроекта приведет к новому урезанию объемов. По предварительным оценкам, край лишится возможности вылова порядка 5,5 тыс. тонн краба и не менее 50 тыс. тонн минтая и сельди.

Региональные власти обратили внимание на снижение по итогам первого этапа налоговых поступлений в консолидированный бюджет Хабаровского края — с 2019 по 2021 гг. это сокращение составило 32%, или 814 млн рублей. В том числе платежи от участников программы снизились на 41%. Число налогоплательщиков, осуществляющих морское рыболовство, сократилось на 27 единиц.

Предприятия края включились в инвестиционные проекты. Для своевременной выплаты кредитов и финансирования строительства судов предполагалось использовать доходы от квот, закрепленных по историческому принципу. Таким образом, запуск второго этапа может ударить по уже запущенным инвестпроектам, отмечено в письме. Кроме того, краевые власти указывают на риски для малого и среднего бизнеса.

Для модернизации промыслового флота и повышения финансовой отдачи от отрасли Михаил Дегтярев предложил рассмотреть альтернативные методы.

На риски второго этапа перераспределения квот также указали губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава Магаданской области Сергей Носов.

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