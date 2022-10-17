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Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО ответил на вопросы жителей региона во время прямой линии. Фото пресс-службы регионального правительства

Губернатор Сахалинской области призвал сократить риски для рыбной отрасли

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко дал отзыв на законопроект о втором этапе инвестквот и аукционов. Региональные власти не поддержали предложенные изменения.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко указал на риски принятия проекта изменений закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов в предложенной редакции, сообщает корреспондент Fishnews. «Проект закона в представленной редакции мы не поддерживаем и уже направили свои предложения в Комитет Госдумы по аграрным вопросам», - заявил глава региона. Валерий Лимаренко, как и его коллеги - губернаторы других регионов, ранее обратился в Госдуму с предложением разослать законопроект для сбора отзывов в субъекты Федерации. Рыбная отрасль - важнейшая для целого ряда территорий, поэтому необходимо было получить обратную связь на местах.

Вопрос о законопроекте, предусматривающем второй этап инвестквот и аукционов, губернатору Сахалинской области задал во время прямой линии 14 октября руководитель Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Предложенные изменения очень волнуют профсообщество, в результате их принятия часть предприятий малого и среднего бизнеса может прекратить свое существование, отметил он.

«Тема мне хорошо известна, я последовательно поддерживаю наших рыбаков, из года в год, и здесь поддержу тоже», - ответил губернатор.

Отрицательный отзыв на законопроект подготовила также Сахалинская областная дума. Региональные власти обратили внимание на несколько ключевых моментов. В частности, это увязка в один объект инвестиций перерабатывающих заводов на берегу и промысловых судов, что может стать препятствием для дальнейшего развития берегового направления программы инвестквот (тогда как на первом этапе более высокие темпы реализации проектов наблюдались как раз в этой сфере). Вопросы вызывает и продажа на торгах квот добычи моллюсков и других водных беспозвоночных, что может оставить часть предприятий, в том числе на Курилах, без производственного ресурса.

Направить позицию по проекту закона решил и Сахалинский рыбохозяйственный совет. 19 октября представители региона планируют выступить на парламентских слушаниях по вопросам рыбной отрасли в Госдуме.

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