Минсельхоз и Росрыболовство настаивают на втором этапе

Отраслевые регуляторы делают акцент на том, что до ввода новых мощностей в строй у пользователей «исторических» квот объемы никто не забирает, а также продолжают ссылаться на то, что квоты под инвестиции создают задел для «технологического суверенитета».

И Минсельхоз, и Федеральное агентство по рыболовству выступили на парламентских слушаниях в Госдуме по второму этапу инвестквот и аукционов. Разработчики законопроекта о второй волне перераспределения квот делают упор на том, что его принятие необходимо для модернизации отрасли.

«То, что некоторые сегодня называют переделом — я этого слова не побоюсь — на самом деле это работа по укреплению собственной рыбной отрасли, уход от тотальной зависимости от инфраструктуры и интересов иностранных государств», — заявил заместитель министра сельского хозяйства Иван Лебедев.

Минсельхоз, говоря о достоинствах своей инициативы, указал и на то, что выделение инвестквот предусматривается в равной пропорции для стимулирования строительства судов и береговых заводов. Между тем в отраслевом сообществе отмечали, что понятие «рыбоперерабатывающего комплекса», используемое в законопроект, на самом деле оттянет ресурс, который мог бы пойти на развитии береговых производств.

Регуляторы вновь ссылались на то, что законопроект сохраняет заявительный принцип участия в программе квот под инвестиции, а также на то, что квоты у нынешних пользователей никто не забирает до тех пор, пока не будут введены в эксплуатацию новые объекты вложений, сообщает корреспондент Fishnews.

Ресурс с рыбохозяйственных бассейнов, по словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, никто не забирает. Объемы, заявил он, просто переходят компаниям, желающим инвестировать в регионы, от тех, кто о вложениях в регионы и в российскую промышленность не думал. При этом оценки о влиянии изменений на конкретные территории ни Минсельхоз, ни Росрыболовство не озвучили.

Аналогичную аргументацию приводит и Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, которая настаивает, что откладывать второй этап ни в коем случае не нужно.

Предлагаемые изменения, отметил руководитель ФАР, создают горизонт планирования для верфей и производителей оборудования. «Для них очень важно иметь до 2030 и 2032 года четкую линейку заказов», — сказал Илья Шестаков.

Регулятор уверяет, что готов обсуждать законопроект. Например, предлагает подумать, какие же все-таки объекты промысла попадут в список для выставления на аукцион. Пообещало Росрыболовство и выработать предложения, чтобы ресурс на инвестиционные квоты не забирали у малого и среднего бизнеса. «Возможно, это будут какие-то перечни конкретных предприятий, которые пропишут нам и направят губернаторы. Различные механизмы мы готовы здесь рассматривать», — объяснил глава ФАР.

Бодрыми цифрами поделился на парламентских слушаниях Минпромторг. По словам директора департамента судостроительной промышленности и морской техники Бориса Кабакова, до конца года планируется сдать еще семь судов (пять рыбопромысловых и два краболова), а в 2023 г. ведомство рассчитывает на сдачу 29 судов. Проблемы есть и верфи все-таки переоценили свои возможности по строительству промыслового флота, но все решаемо и судостроители заинтересованы во втором этапе, заверяют в министерстве.

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