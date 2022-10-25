Совет Федерации предложил изучить изучить альтернативы «квотной реформы»

Парламентарии обратили внимание Минсельхоза на возможность предварительного анализа первого этапа использования механизма квот под инвестиции и изучение альтернативы «аукционному принципу распределения квот на инвестиционные цели».

Совет Федерации выпустил постановление по итогам выступления министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Напомним, что глава Минсельхоза отвечал на вопросы сенаторов 4 октября.

В постановлении нашла отражение и острая для добывающих предприятий тема квот на инвестиционные цели, сообщает корреспондент Fishnews. Сенаторы дали министерству несколько рекомендаций по этому вопросу.

Так, ведомству предложено изучить возможность предварительного анализа влияния первого этапа программы рыбных инвестквот и крабовых аукционов на финансово-экономическое состояние прибрежных регионов. Итоги такого анализа сенаторы рекомендовали обсудить с союзами и ассоциациями, предприятиями, экспертным сообществом, представителями субъектов Федерации.

Минсельхозу, по мнению парламентариев, надо поработать и с учетом в законопроекте о втором этапе предложений прибрежных регионов по исключению рисков потерь доходов бюджетов, сокращения рабочих мест, прекращения добычи малым и средним бизнесом.

Кроме того, Минсельхозу предложили рассмотреть возможность использования альтернативных подходов к модернизации рыбной отрасли и повышению ее уровня доходности. Здесь Совет Федерации обратил внимание на такие варианты, как дополнительное увеличение ставок сбора за пользование отдельными видами водных биоресурсов и введение инвестиционного нормирования. Под последним понимается экономически обоснованная величина капиталовложений в производственные фонды предприятий на единицу квоты, закрепленной по историческому принципу. Речь идет «об альтернативе аукционному принципу распределения квот на инвестиционные цели».

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