Минпромторг верит в российские верфи

Стапельное расписание российских верфей позволяет им справиться с заказами и первого, и второго этапа инвестквот, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. По прогнозу ведомства, строительство 20 судов можно начать до 2026 г., остальных — после 2026 г.

В ходе рассмотрения Госдумой в первом чтении законопроекта о втором этапе инвестквот вице-спикер ГД Ирина Яровая поинтересовалась у Минпромторга степенью готовности судостроительных предприятий к новым крупным заказам от рыбаков. Как сообщает корреспондент Fishnews, именно завышенная оценка возможностей российских верфей была названа одной из главных причин массового срыва сроков по судостроительным проектам на первом этапе.

По словам замминистра Виктора Евтухова, несмотря на задержки в работе над судами под инвестквоты, верфи завершат их строительство в пределах сроков, установленных в законе. Введенная правительством двухлетняя отсрочка позволит судостроителям решить проблемы с поставками оборудования, возникшими из-за санкций.

«Хотя по многим судам оборудование было закуплено заранее, и они строятся в срок, было принято решение о сдвижке на два года самих требований по сдаче судов и по началу реализации квоты, поэтому у нас по 49 судам произошел сдвиг. Но в те сроки, которые установлены сегодня, наши верфи умещаются», — отчитался представитель Минпромторга.

Он отметил, что государство выделит 21 млрд рублей в течение трех лет для проведения опытно-конструкторских работ. «Из них отдельно по поручению главы государства по 12 позициям — это чисто в части рыбной тематики — 3,5 млрд рублей. 15 позиций — это унифицированное оборудование, которое будет подходить и к рыбопромысловым судам и к другим судам, — это еще 4,2 млрд рублей», — уточнил Виктор Евтухов.

Помочь в оперативной переделке проектов судов должен составленный министерством мейкерс-лист, который содержит более 5 тыс. позиций российского оборудования, предназначенного в том числе для рыболовных судов. Но даже если отечественные аналоги судовой техники не успеют разработать, действующие с 2025 г. критерии локализации оставляют верфи и заказчику пространство для маневра.

«Оборудование, которое, например, мы не успеем импортозаместить, можно будет приобрести в том числе в наших дружественных странах, что сейчас и делается, прежде всего, в Китае», — обнадежил замминистра.

«Само по себе стапельное расписание наших верфей позволяет выполнить задачу и по первому этапу, и по второму. Второй начнется позже, мы понимаем, с 2025 года контрактация. До 2026 года мы сегодня видим, что мы можем начать строительство 20 судов, после 2026 года — всех остальных, для того чтобы выполнить задачу по 71 судну», — заявил Виктор Евтухов.

На втором этапе программы квот под инвестиции разработчики обещают сдачу еще более 60 судов. Между тем реализация на первом этапе не укладывается в запланированный график. На парламентских слушаниях 19 октября член комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Пономарев назвал «сказками» обещания Минпромторга сдать до конца текущего года еще 7 судов, в 2023 г. — 29 судов, а до 2026 г. — 56 судов, поскольку после перепроектирования для замены оборудования головные суда серий придется строить фактически заново.



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