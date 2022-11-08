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Предложение по обеспечению перевозок рыбопродукции по Северному морскому пути обсудили на конференции Fishnews Online

Для развития перевозок по Севморпути нужны экономические стимулы, считают в ассоциациях

Для роста перевозок рыбных грузов по Северному морскому пути необходимо создавать привлекательные экономические условия, а не устанавливать обязательства для предприятий, уверены в рыбохозяйственных ассоциациях.

Ведомства представили на обсуждение бизнес-сообщества предложение по обеспечению перевозок по Северному морскому пути рыбных грузов. В письмах указано, что Росатом считает целесообразным рассмотреть вопрос в части установления определенного процента от вылова к перевозке по СМП.

Такая инициатива удивила рыбодобытчиков. Предложение выглядит очень непродуманным, прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Если компания продала рыбу в море, каким образом она должна обеспечить направление какого-то объема по Северному морскому пути? А если покупатели эту продукцию перепродали? А если рыбу помещают на хранение?» — перечислил только часть возникающих вопросов руководитель АРПП.

Крупнейшие предприятия, занимающиеся промыслом водных биоресурсов, уже задействовали арктическую трассу для доставки рыбы и морепродуктов — но здесь не должно идти речи об административных рычагах. «Во всем должна быть экономическая целесообразность», — подчеркнул Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online.

Развитие логистики, использование Северного морского пути — важнейшие задачи государственного уровня, но здесь нужно думать все-таки об экономических стимулах, считают в объединениях рыбной отрасли. С перевозками по СМП до сих пор связано очень много вопросов, обратил внимание президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. «Однозначно, Севморпуть — перспектива интересная, но только при условии, что сами рыбаки будут определять необходимость участия в этом проекте», — полагает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Тревожна тенденция, когда за счет рыбной отрасли пытаются развивать другие сферы, считает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Те или иные программы все-таки должны быть конкурентоспособны, а не продавливаться через императивные нормы в законах.

Вопрос реализации — это прерогатива производителя продукции, солидарен с коллегами президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Сами предприятия должны решать, каким транспортом и каким путем доставлять свой товар, подчеркнул он.

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