Губернатор Камчатки: С законопроектом о втором этапе не нужно торопиться

Инвестиционное развитие отрасли важно, но сейчас вводить второй этап инвестквот преждевременно, считает глава Камчатского края Владимир Солодов. Власти региона также предлагают рассмотреть альтернативные подходы к стимулированию вложений.

Губернатор Владимир Солодов в ходе программы «Камчатка. Главное за неделю» рассказал о том, почему для рыбной отрасли важно внести изменения в законопроект о втором этапе инвестиционных квот.

Как отмечают краевые власти, в нынешнем виде изменения несут большие риски для камчатских рыбаков. Позиция Камчатского края, которая не раз высказывалась на федеральном уровне, — отложить принятие законопроекта и рассмотреть альтернативные методы и подходы к его реализации, заявили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

«Мне очень важно, чтобы был обеспечен баланс между мотивацией наших предприятий инвестировать в развитие: в строительство заводов, обновление судов, совершенствование материально-технической базы, — и одновременно прогнозируемым доступом к ценному сырью, которое и является основой развития нашей отрасли. При этом механизм должен быть прозрачным и справедливым, чтобы не только крупные компании или федеральные игроки имели доступ к работе в рыбной отрасли, но и малые, средние предприятия, прибрежные заводы, обеспечивающие функционирование рыбацких поселков», — цитирует пресс-служба Владимира Солодова.

Камчатка активно включилась в первый этап инвестквот. «Вместе с тем сейчас, когда мы только подошли к завершению первого этапа инвестиционных квот, только видим первые результаты, сразу приступать ко второму этапу преждевременно. В том числе учитывая то, что второй этап предполагает дополнительное изъятие квот у тех, кто исторически ими пользуется. Это наша главная позиция — не нужно сейчас торопиться. В текущей ситуации турбулентности и только-только завершающемся строительстве заводов и сдвижек по строительству судов рыбакам необходимо освоиться, отладить новые поставки, рынки сбыта, выпуск новых типов продукции, которые позволяют изготавливать современные заводы. Эта позиция отражена в постановлении Государственной думы по итогам первого чтения — необходимо на два года отложить введение инвестиционных квот по белорыбице», — подчеркнул губернатор.

Отдельный вопрос связан с исключением из этого механизма нерыбных объектов промысла. Как отметил глава региона, как правило, выловом этих водных биоресурсов занимаются небольшие предприятия. Если не внести изменения в законопроект о втором этапе, они могут потерять до 100% квот.

В качестве еще одного рискованного момента краевые власти выделили влияние изменений на малый и средний бизнес. «Представляется крайне важным защитить малые и средние предприятия, потому что для них изъятие 20% квот под инвестиционные цели может быть фатальным. Это может привести к их банкротству», — подчеркнул Владимир Солодов.

Напомним, что власти Камчатского края также предложили рассмотреть идею «инвестиционного норматива». Основной посыл в том, чтобы сохранить ресурсное обеспечение предприятий и одновременно поддержать инвестиционное развитие отрасли, рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский на конференции Fishnews Online.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews