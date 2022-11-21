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Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: Комиссия задала направления для дальнейшей работы по квотам

На заседании согласительной комиссии у вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и парламентарии, и отраслевые регуляторы поддержали исключение из законопроекта о втором этапе квот по моллюскам, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Одной из ключевых тем для дальнейшего обсуждения названы сроки вступления изменений в силу.

Первое заседание согласительной комиссии по проекту изменений закона о рыболовстве в Госдуме собрало широкий круг участников — это и депутаты, и сенаторы, и представители Минсельхоза, Росрыболовства, Минпромторга, рыбацкой общественности и регионов, отметил по итогам встречи президент АРПП Георгий Мартынов.

Обсуждение показало несколько ключевых моментов. Первое: практически единогласно и депутаты, и представители Минсельхоза и Росрыболовства поддержали исключение из законопроекта квот добычи моллюсков и прочих водных беспозвоночных в инвестиционных целях, рассказал руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. Против этого нововведения ранее высказались фактически все добывающие дальневосточные регионы, напомнил Георгий Мартынов. «Нашу позицию поддерживает и губернатор Приморского края Олег Кожемяко», — обратил внимание руководитель АРПП.

«Второе: мы сегодня между строк услышали о возможном отложенном вступлении закона в силу. Полагаем, что это будет 2026 год», — сообщил президент АРПП. Какое решение будет принято по итогу, еще не ясно. «Тем не менее голоса в нашу поддержку — а именно рыбацкая общественность предлагала такие сроки — мы услышали. Будем над этим работать», — заявил собеседник Fishnews.

В качестве инструмента защиты малого и среднего бизнеса при дальнейшем распределении квот под инвестиции Росрыболовство назвало использование повышающего коэффициента — по аналогии с расчетом объемов для прибрежного рыболовства. Однако неясно, как это будет осуществляться на самом деле, пока механизм не прописан, отметил Георгий Мартынов. Кроме того, обратил внимание он, не шло речи о том, чтобы защитить субъекты МСП в крабовом промысле.

Если говорить о предложениях от АРПП, то в ассоциации поддержали разделение на отдельные объекты инвестиций судов и береговых заводов. Если связку оставить, рыбаки Приморского края останутся фактически не у дел. «Если построить здесь завод и в довесок к нему судно, которое будет возить уловы из «прибрежки»... К сожалению, Японское море не так продуктивно, и квоты Японского моря в законопроекте вообще не рассматриваются. Рассматриваются квоты Охотского моря. Но бегать по 1000–1500 морских миль в один только пробег — это огромное расстояние, ни одна экономика этого не потянет. Почему мы должны быть обделены? Поэтому мы категорически против этого», — прокомментировал президент объединения.

Также на комиссии Георгий Мартынов вновь выступил за исключение из аукционов глубоководных крабов. «Сенаторы об этом говорили, и мы тоже подняли этот вопрос. Надеюсь, мы увидим это в протоколе», — отметил руководитель АРПП.

Важно, по словам Георгия Мартынова, было послушать и представителей регионов. Губернатор Камчатки Владимир Солодов представил свое видение развития инвестиционной деятельности в рыбной отрасли.

На следующем заседании комиссии планируется обсуждать уже конкретные поправки. «Это кропотливая, но очень важная работа. Надеюсь, что сегодняшнее заседание и последующая наша работа приведут к консенсусу, и мы примем, в конце концов, закон, который бы не затормозил развитие отрасли. Вот это, наверное, самое главное, — не затормозить развитие отрасли», — подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья.

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НазадМетки: камчаткакрабросрыболовство
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