Георгий Мартынов: Глубоководных крабов нельзя включать во второй этап

Включение оставшейся половины объемов глубоководного краба во второй этап квотной реформы разорит предприятия, исторически осваивавшие этот ресурс, считает президент АРПП Георгий Мартынов. По его мнению, новым владельцам будет сложно окупить свои расходы.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева на встрече сенаторов с главой Росрыболовства Ильей Шестаковым задала вопрос о глубоководных крабах, сообщает корреспондент Fishnews. Итоги обсуждения этой темы прокомментировал президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

«Наша ассоциация благодарит сенатора за то, что она подняла тему глубоководных крабов. Отмечу, что Людмила Талабаева после наших обращений к ней и раньше направляла в органы власти предложения убрать из квотной реформы глубоководных крабов», — заявил он.

По словам Георгия Мартынова, несколько предприятий, входящих в ассоциацию, добывают основной объем глубоководных крабов. «Когда во время первого этапа половина квот была вынесена на аукцион, наши предприятия недосчитались 8,5 тыс. тонн. В результате, например, в рыболовецком колхозе «Восток-1» пришлось сокращать работников. И до сих пор три добывающих судна у них стоят в отстое», — сообщил собеседник Fishnews.

Он обратил внимание, что в настоящее время распределенные на аукционе объемы полностью не осваиваются. «Более того, санкции против нашей страны привели к проблемам с реализацией этой продукции. Ведь основными покупателями были Япония и США, которые сейчас закрыли свои рынки. А неурегулированный вопрос с нормами содержания в продукции мышьяка не позволят поставлять глубоководных крабов отечественным потребителям», — сказал президент АРПП.

Руководитель объединения также выразил сомнение, что приобретатели квот смогут окупить свои расходы на выполнение инвестиционных обязательств по постройке судов.«Хотя ни одного судна для добычи глубоководного краба пока не построено, тем не менее закон обязывает предприятия это сделать, и договоры подписаны. Мы подсчитывали: на то, чтобы окупить одно судно, понадобится 33 года. В свою очередь, компании, которые давно специализируются на промысле глубоководных крабов, окажутся на грани разорения в случае включения оставшихся квот во второй этап реформы», — подчеркнул Георгий Мартынов.

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