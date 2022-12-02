Контрабандная икра оказалась подделкой

Омские таможенники обнаружили в следующем в Казахстан грузовике 200 кг красной икры без документов. Экспертиза показала, что продукт еще и ненатуральный.

Незадекларированный товар выявили сотрудники оперативного подразделения Омской таможни совместно с мобильной группой. Следующий из Омска транспорт досмотрели в районе МАПП «Ольховка».

Таможенники обнаружили 1300 банок икры лососевых рыб, в частности кеты, чавычи, форели (по этикеткам — производства Камчатского края и Карелии), рассказали Fishnews в пресс-службе Сибирского таможенного управления. По его информации, икра была тщательно спрятана среди упаковок с чаем, конфетами и печеньем в многотонной фуре.

Документы, в том числе ветеринарный сертификат на товар, у перевозчика отсутствовали. Таможенная экспертиза показала, что продукция не является натуральной, она идентифицирована как искусственная икра, имитирующая икру лососевых рыб.

Стоимость такой партии с натуральной икрой предположительно могла бы составить около 1,5 млн рублей, отметили в пресс-службе. Рассматривается вопрос об уничтожении некачественных товаров.

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