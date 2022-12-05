Заполярный морской еж выходит на рынок Эмиратов

В Мурманской области аттестованы два предприятия на право поставок икры морского ежа в Объединенные Арабские Эмираты. В конце ноября из региона в ОАЭ отправили первые 2 кг охлажденного деликатеса.

Предварительно продукция прошла лабораторные исследования на показатели качества и безопасности. Также был проведен документарный и физический контроль, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Напомним, предприятия Мурманской области также экспортируют живого морского ежа — в Белоруссию и Казахстан.

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