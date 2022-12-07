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На собрании обсудят реализацию Отраслевого соглашения по организациям рыбной отрасли на 2022–2023 гг.

Работодатели и профсоюз обсудят дальнейшие шаги по выполнению отраслевого соглашения

Российский союз работодателей-рыбопромышленников и ЦК Российского профсоюза работников рыбной отрасли 12 декабря проведут совместное собрание, на котором обсудят вопросы реализации трехстороннего отраслевого соглашения.

Совместное собрание общероссийского отраслевого объединения работодателей рыбной отрасли «Российский союз работодателей-рыбопромышленников» (РСРР) и Центрального комитета Российского профсоюза работников рыбной отрасли пройдет 12 декабря на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В мероприятии примут участие депутаты Госдумы, члены РСРР и профсоюза рыбаков. К участию в собрании приглашены представители Совета Федерации, Минтруда, Росрыболовства, Роструда, РСПП, Агропромышленного союза России, члены РСРР и Российского профсоюза работников рыбной отрасли.

В рамках собрания исполнительный вице-президент РСРР Герман Зверев выступит с докладом о проведенной работе по подготовке и подписанию Отраслевого соглашения по организациям рыбной отрасли на 2022–2023 гг. Соглашение, которое устанавливает общие принципы регулирования социально-трудовых отношений между работниками и работодателями рыбопромышленных организаций, заключено между Росрыболовством, РСРР и Российским профсоюзом работников рыбного хозяйства.

Документ определяет общие условия оплаты труда, трудовые гарантии, компенсации и льготы работникам, а также права, обязанности и ответственность сторон социального партнерства. Соглашение служит основой для разработки и заключения региональных и территориальных отраслевых соглашений, коллективных и трудовых договоров в организациях рыбной отрасли.

«Мы подробно обсудим совместно с представителями Минтруда и Роструда порядок реализации отраслевого соглашения, порядок уведомления сторонами друг друга о предпринимаемых и подготавливаемых решениях в сфере его реализации. Мы познакомимся с опытом коллег из других отраслей и обсудим некоторые важные актуальные вопросы, в том числе законодательного характера, которые оказывают громадное влияние на реализацию отраслевого соглашения», — отметил Герман Зверев.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участники мероприятия, в частности, обсудят социально-экономические последствия законопроекта о втором этапе инвестквот и его влияние на выполнение отраслевого соглашения.

На собрании выступят председатель Российского профсоюза работников рыбного хозяйств Дмитрий Рыжов, первый зампредседателя комитета ГД по контролю Дмитрий Гусев, зампредседателя комитета ГД по экономической политике Станислав Наумов, зампредседателя ЦК профсоюза Владимир Константинов, главы региональных организации профсоюза — Алексей Барков (Мурманская область) и Игорь Черныш (Камчатский край).

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