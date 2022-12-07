Опыт российской рыбохозяйственной науки заинтересовал специалистов Мьянмы

Представители России и Мьянмы рассмотрели вопросы взаимодействия в научных исследованиях в области рыболовства и аквакультуры. Отмечена значимость наработок ВНИРО для изучения морских гидробионтов республики.

Сотрудничество государств в отраслевых исследованиях обсудили в Нейпьидо на заседании межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. В состав делегации РФ вошли представители Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, а также компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1». Она занимается глубоководным промыслом и сотрудничает с Тихоокеанским филиалом ВНИРО в этой сфере.

Стороны рассмотрели дальнейшие шаги для реализации положений совместного заявления Росрыболовства и Минсельхоза Мьянмы. Его подписали на полях Международного рыбопромышленного форума в сентябре.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства, иностранные специалисты отметили высокую практическую значимость исследований ВНИРО для комплексного изучения запасов водных биоресурсов в исключительной экономической зоне республики.

По итогам заседания комиссии перспективы дальнейшего сотрудничества между учеными двух государств закрепили в протоколе. Его отдельный блок посвящен расширению взаимодействия в сфере торговли, в частности в импорте морепродуктов из Мьянмы. Среди других перспективных направлений сотрудничества — рыболовство, рассказали в пресс-службе.

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