Атлантические государства договорились об общем лимите скумбрии

Норвегия, Евросоюз, Фарерские острова, Гренландия, Исландия и Великобритания установили общую квоту на вылов скумбрии в 2023 г. — 782 тыс. тонн. Учтены рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES).

Подписанию соглашения предшествовали несколько раундов переговоров. Предстоит еще распределить лимиты между сторонами, а также принять план управления популяцией скумбрии, отмечает портал IntraFish. По его информации, вопросы нужно окончательно согласовать до 31 марта 2023 г., уже назначено несколько встреч на февраль и март.

Норвежский министр океанов и рыболовства Бьорнар Скьяран заявил, что его ведомство установит предварительную квоту на 2023 г., чтобы рыбаки могли начать промысел.

Как сообщает корреспондент Fishnews, несколько лет Евросоюз, Норвегия, Исландия, Фарерские острова, Великобритания, Россия и Гренландия не могли достичь соглашения об устойчивом назначении квот на добычу скумбрии, северной путассу и атланто-скандинавской сельди в северо-восточной части Атлантического океана.

Каждая из сторон устанавливала собственную квоту, что приводило к превышению одобренного ИКЕС общего допустимого улова. Так, в 2021 г. совокупные квоты участников промысла превышали рекомендованные наукой устойчивые лимиты: на 41% для скумбрии, на 35% для северной путассу и на 25% для сельди, приводит цифры IntraFish.

В результате все эти промыслы потеряли сертификацию по стандартам Морского попечительского совета (MSC) — скумбрия в 2019 г., а северная путассу и сельдь в 2020 г.

Программный директор MSC по северо-атлантическому региону Гисли Гисласон выразил оптимизм после новостей о заключении соглашения. «Мы приветствуем тот факт, что государства согласились следовать науке, однако все еще остается вопрос о том, как пирог будет поделен», — обратил внимание представитель организации.

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