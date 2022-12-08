ФАС предложила свой вариант поддержки биржевой торговли рыбой

Федеральная антимонопольная служба считает перспективным стимулом для развития биржевых торгов рыбной продукцией железнодорожную перевозку по субсидируемым тарифам. При этом ведомство признает, что такая торговля рыбой «находится на начальном этапе».

В ноябре правительство дополнило список материалов, которые грузоотправитель предоставляет для льготной перевозки рыбопродукции по железной дороге, документацией на случай приобретения рыбы на биржевых торгах, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что такой механизм поддержки предусмотрен для доставки продукции из минтая.

В Федеральной антимонопольной службе считают, что теперь ритейлеры смогут приобретать продукцию на бирже напрямую от производителей и транспортировать ее по субсидируемым тарифам, а значит, принятое решение станет стимулом для биржевой торговли рыбной продукцией.

«Мера направлена на развитие биржевой торговли и увеличение номенклатуры продукции, а также расширение линейки покупки рыбы для торговых сетей и других участников рынка», — заявили в пресс-службе ФАС, комментируя вступление постановления в силу.

Идея «рыбу на биржу» периодически появляется то в проектах правовых актов, то на уровне частных инициатив, но до сих пор широкой практической реализации она не получила.

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