В комитете ГД рассказали про возможный алгоритм по квотному законопроекту

Проект закона о втором этапе инвестквот и аукционов Госдума может рассмотреть во втором чтении 20 декабря — такую дату председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин озвучил во время совещания по законопроекту.

Пакет поправок ко второму чтению проекта изменений федерального закона о рыболовстве рассмотрели на совещании у заместителя председателя согласительной комиссии, председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Кашина, сообщает корреспондент Fishnews.

Руководитель профильного комитета в том числе рассказал о плане действий по законопроекту. 12 декабря вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев планирует провести второе заседание согласительной комиссии.

По словам Владимира Кашина, изменения закона о рыболовстве могут быть рассмотрены Государственной думой в следующих двух чтениях уже 20 декабря.

«Сразу после согласительной комиссии мы проведем заседание комитета, где примем уже решение, для того чтобы 20-го числа, во вторник, закон принять во втором и в третьем чтении», — заявил депутат. «Если, повторяю, у нас все так сложится, как мы договорились по первому чтению», — уточнил он в дальнейшем.

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