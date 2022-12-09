Власти Карелии доплатят аквафермерам за чистку дна

Министерство сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия вновь отбирает претендентов на субсидию по повышению экологизации аквакультуры. Решение о целевой поддержке таких мер правительство региона приняло в текущем году.

Информация о проведении отбора размещена на сайте министерства, сообщает корреспондент Fishnews. Один из критериев отбора — участие в региональной госпрограмме «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов». Другой критерий — включение мероприятия по извлечению донных отложений в границах рыбоводного участка в план рыбохозяйственной мелиорации, утвержденный Северо-Западным теруправлением Росрыболовства.

Напомним, что порядок субсидирования правительство Карелии утвердило в апреле 2022 г. В июне профильное министерство объявило о проведении первого отбора претендентов. В июле три рыбоводных хозяйства использовали инновационную технологию для откачки донных отложений под садками на Ладожском озере.

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